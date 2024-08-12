年薪140萬也買不起房！工程師一查新竹房價絕望：隨便都要3000萬

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工程師怨新竹房價高 內行勸：買別地的房壓力小
貼文引發工程師群體共鳴，紛紛留言感嘆「主要是薪資增長被炒房的吃掉」、「新竹就是華麗的建案，可憐的生活品質」、「很悲傷，但這是事實」、「新竹就像拉斯維加斯賭場，進來有賺有賠，但是賺到的，休想帶出場」。
也有過來人建議，買房不要選新竹，壓力會少很多，可選擇買在遠一點的地方，有人選擇桃園、苗栗，建議選在高鐵站附近，通勤方便而且房價便宜不少，直言「給你一個不同的想法，賺這裡的錢，買別地的房；租這裡的屋，賺別地的80萬薪水人的錢」。
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新竹縣市房價所得比年增逾2.6倍 買房痛苦指數增幅冠軍
新竹縣市房價有多高？根據內政部最新資料顯示，全台第一季房價所得比高達10.35倍，象徵國內居民平均得不吃不喝10.35年才買得起房，數值為有統計以來單季最高。雖然台北、新北、台中依舊佔據前3名，但新竹縣較去年同期暴漲2.7倍，來到10.33倍，新竹市也暴漲2.6倍，來到9.27倍，與高雄市2.6倍同列漲幅前3強。
實價登錄日前更是一口氣揭露新竹縣市近80筆8字頭預售屋成交紀錄，新竹市8字頭預售屋實價交易都在關埔重劃區，共有兩建案，當中「富宇-天雋」緊鄰Costco好市多商圈，最高每坪88.4萬元，另案「豐邑一綻」最高單價每坪84.4萬元。
新竹縣8字頭實價登錄交易則集中在竹北高鐵特區，主要是「昇益馥御」與「合石MOON RIVER」，兩案最高成交單價都是81.8萬元。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，近兩年新竹縣市房價恐年年創新高，新竹下一個推案熱點在光埔二期，而市場盛傳新竹單價破百萬的地方有兩處，一個是光埔二期，另一個是高鐵特定區，傳言能否成真，還是要看消費者接受度。