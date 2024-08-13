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HYBE前被擺滿一排排花圈！全寫上：SUGA退出BTS　恐怖畫面曝光

▲BTS防彈少年團成員SUGA（閔玧其）酒駕風波未平息，粉絲要求他退團負責，還到他的總公司HYBE前擺恐怖花圈示威。（圖／BTS臉書、翻攝일간스포츠）
▲BTS防彈少年團成員SUGA（閔玧其）酒駕風波未平息，粉絲要求他退團負責，還到他的總公司HYBE前擺恐怖花圈示威。（圖／BTS臉書、翻攝일간스포츠）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓天團BTS防彈少年團成員SUGA（閔玧其）本月6日因酒駕被逮，酒測值高達0.227%，不少粉絲憤而發起運動，要求SUGA退出BTS，今（13）日更有人在他的所屬總公司HYBE前擺滿花圈，上頭寫著「恭喜你墜落」、「閔玧其退出」、「你對粉絲不感到愧疚嗎」等字眼，相當憤怒。

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▲SUGA日前酒駕，酒測值高達0.0227％，駕照被吊銷。（圖／BTS臉書）
▲SUGA日前酒駕，酒測值高達0.227％，駕照被吊銷。（圖／BTS臉書）
酒駕扯謊被吊銷駕照　「世界級公眾人物」做不良示範

回顧SUGA事件爭議，正在服兵役的他，於6日晚間未戴安全帽並駕駛「電動滑板車」摔倒，警察盤查時，他表示喝了一杯，但酒測值卻高達0.227%，超過標準因此被吊銷駕照，也發現當時SUGA騎的是「電動車」而非「電動滑板車」，酒駕一事引發眾怒，大家直批SUGA身為「世界級公眾人物」卻做出不良示範，許多人感到失望難過。

▲HYBE公司前面擺滿花籃，紛紛要求SUGA退出BTS。（圖／翻攝국민일보）
▲HYBE公司前面擺滿花圈，紛紛要求SUGA退出BTS。（圖／翻攝국민일보）
歌迷失望轉黑粉　要求退出BTS

「SUGA酒駕」話題持續延燒，不少人發起線上、線下運動，今天有人在他隸屬的總公司HYBE前擺了20個花圈，上頭寫著「恭喜你墜落」、「閔玧其退出」、「你對粉絲不感到愧疚嗎」、「道歉吧」等字，部分ARMY（官方粉絲名）受訪表示，這僅是一名「反對SUGA」的粉絲作為，不代表全部歌迷立場。

除了花圈，社群平台X上，也有「11年活動毀於酒駕」、「支持6名成員（BTS有7名成員）」、「SUGA退出團隊」等標籤運動，要求SUGA退出BTS。

目前警方正在跟SUGA的經紀公司「BIGHIT MUSIC」以及兵務廳協調時間，要針對「電動滑板車酒駕嫌疑」安排調查。

▲SUGA曾因為打工當外送員時發生車禍，如今卻酒駕被逮，粉絲傻眼失望。（圖／BTS臉書）
▲SUGA曾因為打工當外送員時發生車禍，如今卻酒駕被逮，粉絲傻眼失望。（圖／BTS臉書）
曾被車撞肩膀脫臼　「未記取教訓」酒駕自摔

SUGA本名閔玧其，13歲開始自學音樂，大學時期曾以藝名「Gloss」進行地下音樂活動，2010年加入「BIGHIT MUSIC」，2013年以藝名SUGA作為BTS成員之一出道，2016年再以「Agust D」名義發行Mixtape。

他酒駕之所以被罵翻，是因為他在出道前的2012年，因為兼職當外送員被車撞，導致肩膀脫臼產生後遺症，唱歌時無法正常拿麥克風，動了多次手術，他也因為此原因，今年3月以替代役身分入伍，預計2025年6月退伍。不少人認為，SUGA明明知道出車禍的痛苦，卻酒駕被逮，酒測值還大幅超標，雖然沒有波及無辜，但也對他失望透頂。

SUGA（슈가）小檔案
本　名：閔玧其
別　名：Agust D
生　日：1993年3月9日（31歲）
身　高：174cm
體　重：61kg
MBTI：ISTP
出　道：2013年6月13日
職　業：歌手、音樂製作人
團　體：BTS（防彈少年團）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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