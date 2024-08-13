HYBE前被擺滿一排排花圈！全寫上：SUGA退出BTS　恐怖畫面曝光

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回顧SUGA事件爭議，正在服兵役的他，於6日晚間未戴安全帽並駕駛「電動滑板車」摔倒，警察盤查時，他表示喝了一杯，但酒測值卻高達0.227%，超過標準因此被吊銷駕照，也發現當時SUGA騎的是「電動車」而非「電動滑板車」，酒駕一事引發眾怒，大家直批SUGA身為「世界級公眾人物」卻做出不良示範，許多人感到失望難過。
歌迷失望轉黑粉 要求退出BTS
「SUGA酒駕」話題持續延燒，不少人發起線上、線下運動，今天有人在他隸屬的總公司HYBE前擺了20個花圈，上頭寫著「恭喜你墜落」、「閔玧其退出」、「你對粉絲不感到愧疚嗎」、「道歉吧」等字，部分ARMY（官方粉絲名）受訪表示，這僅是一名「反對SUGA」的粉絲作為，不代表全部歌迷立場。
除了花圈，社群平台X上，也有「11年活動毀於酒駕」、「支持6名成員（BTS有7名成員）」、「SUGA退出團隊」等標籤運動，要求SUGA退出BTS。
目前警方正在跟SUGA的經紀公司「BIGHIT MUSIC」以及兵務廳協調時間，要針對「電動滑板車酒駕嫌疑」安排調查。
曾被車撞肩膀脫臼 「未記取教訓」酒駕自摔
SUGA本名閔玧其，13歲開始自學音樂，大學時期曾以藝名「Gloss」進行地下音樂活動，2010年加入「BIGHIT MUSIC」，2013年以藝名SUGA作為BTS成員之一出道，2016年再以「Agust D」名義發行Mixtape。
他酒駕之所以被罵翻，是因為他在出道前的2012年，因為兼職當外送員被車撞，導致肩膀脫臼產生後遺症，唱歌時無法正常拿麥克風，動了多次手術，他也因為此原因，今年3月以替代役身分入伍，預計2025年6月退伍。不少人認為，SUGA明明知道出車禍的痛苦，卻酒駕被逮，酒測值還大幅超標，雖然沒有波及無辜，但也對他失望透頂。
SUGA（슈가）小檔案
本 名：閔玧其
別 名：Agust D
生 日：1993年3月9日（31歲）
身 高：174cm
體 重：61kg
MBTI：ISTP
出 道：2013年6月13日
職 業：歌手、音樂製作人
團 體：BTS（防彈少年團）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！