油膩紙便當盒「回收最後都燒掉？」處理廠人員不忍了　內幕全公開

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▲新手媽發問，油膩的便當盒要回收嗎？串文吸引7萬次瀏覽討論。（圖／翻攝Threads）

▲處理廠工作人員出面澄清，強調紙便當盒回收後沒有燒掉，真的有處理，別再以訛傳訛。（圖／翻攝Threads）

▲紙餐具應清理、分類、堆疊再回收。（圖／環境部循環署提供）

紙便當盒（紙容器、紙餐具）要回收嗎？一名新手媽在Threads上發問，油膩的餐盒、紙盒能否回收引發討論，不少網友都認為，就算認真沖洗、分類回收了，最後通通會被燒掉，白浪費力氣。不過，卻有處理廠工作人員現身公開內幕了，強調「」，根據統計，台灣每年會產生近80億個紙容器數量驚人！新手媽在Threads上發問，「油膩的餐盒、紙盒，到底可不可以回收呢？」串文吸引7萬次瀏覽，一堆人都懵懵懂懂，留言「是不是每個縣市都不一樣？」、「」、「」。還有不少聽來的說法，「」、「」。一名在處理廠工作的脆友急忙機會教育，指出便當盒屬於紙容器，一定要回收，「（便當盒）紙可以回收變再生紙漿，塑膠膜可以回收變塑膠粒」。對於網友們的「最後都燒掉」說法，他也大聲疾呼：「沒有燒掉，別再以訛傳訛了，是真的有處理的！」環境部資源循環署說明，紙餐具為了防水、油漬及使用便利，生產時會在表面塗上一層聚乙烯（polyethylene，PE）或浸臘處理，因此回收後送到專業的廢紙容器處理廠，循環署提醒，廢紙餐具（杯、盤、碗）要單獨回收，不要和廢紙混在一起，大家吃完便當時，可採取「清、分、疊」3步驟回收，用餐巾紙擦拭、清理殘渣、分類回收與堆疊整理，再交給清潔隊或回收商。