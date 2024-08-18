想減肥別再踩雷！醫師盤點6大迷思　教你擺脫減重陷阱

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減重是一輩子的事情，因為肥胖造成的慢性病，在國人十大死因就佔了7項。根據衛福部國健署「健康促進統計年報」最新統計，18歲以上成年人過重及肥胖率50.3%，創8年新高，顯示台灣有一半的成年人有健康危機。但想減重得用對方法，「小宙初日診所」家醫科暨減重專科醫師黃致遠就整理出6大減重迷思，幫助想減重的民眾避開減肥陷阱。「小宙初日診所」家醫科暨減重專科醫師黃致遠表示，在診間最常見的減肥誤區就是「計算熱量」以及「降低油脂攝取量」。根據2015年的熱量赤字實驗，在218名的受測者中，每日攝取熱量減少500大卡，透過減少飲食、增加體力活動，減少熱量赤字的方式來減重，目標是每周可減0.5公斤，2年可減掉50公斤，但實際上這些靠熱量赤字減重的人，2年下來，每個人平均減掉7公斤。黃致遠指出，單純熱量計算其實忽略了食物的質量與營養密度，例如200卡的堅果比同熱量的糖果更富含蛋白脂與健康脂肪，有助於提供飽足感和穩定血糖。此外，當過度限制熱量攝取時，身體會自然進入「節能模式」，導致代謝速度下降，使減肥進入「撞牆期」。此外，許多民眾在減重的時候，常把油脂視為最大敵人，一味追求低脂飲食以為比較健康，更是另一個普遍誤解！尤其低脂食品往往口感不佳，像是低脂餅乾、低脂冰淇淋，打著健康名號卻可能添加更多精緻碳水化合物增加風味，反而不利健康。黃致遠進一步說明，脂肪是身體不可或缺的三大營養素之一，攝取過低的脂肪，可能增加心血管與總體死亡率，也因此適當攝取如亞麻籽油、魚油等富含Omega-3的健康油脂，讓身體所需營養素充足是很重要的。至於如何減重不傷身？除了正確的飲食習慣外，黃致遠建議可嘗試間歇性斷食，當進行間歇性斷食的期間，人體會啟動脂肪燃燒和能量代謝的機制，有助胰島素的調節，胰島素水平下降，有助於改善胰島素敏感性，進而更好控制血糖並促使脂肪燃燒。黃致遠強調，斷食並非是鼓吹民眾不進食，而是將不進食的時間延長，例如從早餐晚一點吃慢慢調整為跳過早餐，晚餐後直至隔天中午才進食。有人會擔心，不吃早餐會影響減重成效，「小宙初日診所」家醫科暨減重專科醫師黃致遠認為，早餐並非是一天中最重要的一餐，減重的關鍵在於「每餐保持營養均衡」，攝取充足的蛋白質、健康脂肪和多樣化的蔬菜，以提供充足的營養與飽足感。至於「少量多餐」則可能適得其反，他指出，頻繁進食不僅會使消化系統長期處在工作狀態，進而增加腸胃道壓力，影響消化與吸收功能，還會使胰島素長期處於高水平，促使身體將多餘能量儲存為脂肪，導致肚子「如同吹氣球」般增大！最後一項迷思則是「減肥只靠多運動」。黃致遠表示，運動好處很多，但減肥不能只靠運動！特別是腰圍肥胖者常伴有胰島素阻抗與代謝症候群，單靠運動或練肌肉效果相當有限，過度運動反而可能增加食慾與心理壓力，吃進去的熱量遠比運動消耗的還多。他強調：「7分靠飲食，3分靠運動，運動與飲食控制必須相輔相成」，全面改變生活方式方式才能達到持久的減重效果。