防M痘新病株！東南亞多國加緊邊境管控　菲、越、印已出現病例

世界衞生組織（WHO）14日針對M痘病毒（Mpox virus，前稱為猴痘monkeypox）之疫情，召開緊急會議，而東南亞也陸續出現M痘疫情，其中越南出現8名死亡案例，菲律賓出現首例，而印尼則統計共有88個病例，各國宣佈將加強邊境管控，以免疫情擴大。
馬來西亞去年7月起累計通報9起M痘病例，上一次發現確診者是去年11月，目前無死亡病例，馬國衛生部為預防在全球蔓延的疫情，週日宣布要求從通報M痘病例國家入境的旅客監測自身狀況21天，並建議出現皮疹或水泡症狀者在政府指定的10家實驗室進行檢測。
《聯合早報》引述新加坡衛生部報導，該國境內目前診斷出的M痘病例都屬較輕微的西非株猴痘，且多發生在2022年和2023年全球爆發期間。
新國衛生部長王乙康表示，雖然新加坡和主要通報危險病株的非洲國家沒有直航班機，但傳入國內只是時間的問題，當局已經提高警惕，規定入境時通報健康狀況，並隔離疑似病例和密切接觸者，民眾可以在多瞭解病毒資訊下，繼續正常生活及保持良好衛生習慣。
世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透露剛果去年9月出現新型M痘病毒株傳播，今年以來已通報超過1.4萬宗病例，524人死亡，數字超越去年的總數，宣布M痘再次構成「國際關注的突發公共衞生事件」。
感染M痘後會出現發燒、畏寒、頭痛、淋巴腺腫大等典型症狀，並在發病後起疹子，自患部蔓延至身體其他部位，繼而發展成水泡、膿疱等，嚴重者可能致死。
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《聯合早報》引述新加坡衛生部報導，該國境內目前診斷出的M痘病例都屬較輕微的西非株猴痘，且多發生在2022年和2023年全球爆發期間。
新國衛生部長王乙康表示，雖然新加坡和主要通報危險病株的非洲國家沒有直航班機，但傳入國內只是時間的問題，當局已經提高警惕，規定入境時通報健康狀況，並隔離疑似病例和密切接觸者，民眾可以在多瞭解病毒資訊下，繼續正常生活及保持良好衛生習慣。
世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透露剛果去年9月出現新型M痘病毒株傳播，今年以來已通報超過1.4萬宗病例，524人死亡，數字超越去年的總數，宣布M痘再次構成「國際關注的突發公共衞生事件」。
感染M痘後會出現發燒、畏寒、頭痛、淋巴腺腫大等典型症狀，並在發病後起疹子，自患部蔓延至身體其他部位，繼而發展成水泡、膿疱等，嚴重者可能致死。