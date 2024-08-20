印尼出現88起M痘案例！多為性行為感染　首例在國外染病

世界衛生組織（WHO）8月14日宣佈，將M痘（俗稱猴痘）列為國際關注公共衛生緊急事件」，對疫情惡化發出最高級別的警報。越南傳出8名患者死亡，而菲律賓也出現首宗病例，印尼則指出國內有88起案例，大多透過性行為感染。
根據印尼媒體《雅加達時報》，印尼衛生部疾病預防控制中心臨時總幹事普拉莫諾（Yudhi Pramono）指出，大部分的病例在2022年至2024年之間被發現，當中2023年10月的病例最多。他指出，M痘病例的死亡率較低，大多數傳染途徑是通過性行為。
調查報告顯示，印尼是在2022年8月發現首例M痘病例，該病例為一名27歲的雅加達男子，他是在國外感染的病毒。
我國疾管署呼籲，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。
依據WHO及各國監測資料，今年全球疫情持續，鄰近國家/地區以中國、香港、越南、泰國及澳洲等國疫情較明顯，其中澳洲近期病例數快速增加，須密切觀察發展趨勢，另日本、韓國、新加坡及印尼等則僅報告零星病例。
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調查報告顯示，印尼是在2022年8月發現首例M痘病例，該病例為一名27歲的雅加達男子，他是在國外感染的病毒。
我國疾管署呼籲，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。
依據WHO及各國監測資料，今年全球疫情持續，鄰近國家/地區以中國、香港、越南、泰國及澳洲等國疫情較明顯，其中澳洲近期病例數快速增加，須密切觀察發展趨勢，另日本、韓國、新加坡及印尼等則僅報告零星病例。