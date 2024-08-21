泰國疑似出現首例變異M痘！66歲歐洲男入境後就醫　有非洲旅遊史

世界衛生組織（WHO）14日針對M痘病毒（Mpox virus，前稱為猴痘monkeypox）之疫情，召開緊急會議，而東南亞也陸續出現M痘疫情，其中越南出現8名死亡案例，菲律賓出現首例，而印尼則統計共有88個病例，泰國在今（21）日疑似出現首例變異株患者，一名66歲的歐洲男子入境泰國後，確診M痘，過去有非洲旅遊經驗。
根據《路透社》，這名病患上星期從非洲抵達泰國，目前正在等待檢測結果，以確定他感染的病毒株。泰國疾病控制部門表示，當局目前以分支病毒株來治療這名病患。
泰國疾病控制部主任表示，有一名66歲歐洲籍男子14日從非洲國家飛抵泰國，而該國正在經歷M痘疫情，「他下了飛機後，幾乎沒有和其他人接觸，他下午6時左右抵達，並在隔天15日就去看醫生。」
目前該名男子已接受了檢測，確認是否為較嚴重的Clade I病毒，預計檢測結果將於23日出爐，現在可能與該名男子接觸過的43人，都在接受官方的監測，而男子從非洲國家前往泰國時，曾在一個中東國家過境，不過官方並未公佈天曾前往哪個非洲國家和中東國家。
自2022年以來，泰國已發現800起M痘病例，但未發現較嚴重的Clade 1b和Clade I變異株，因此若男子確診變異株，將成為泰國首例M痘變異株感染者。
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泰國疾病控制部主任表示，有一名66歲歐洲籍男子14日從非洲國家飛抵泰國，而該國正在經歷M痘疫情，「他下了飛機後，幾乎沒有和其他人接觸，他下午6時左右抵達，並在隔天15日就去看醫生。」
目前該名男子已接受了檢測，確認是否為較嚴重的Clade I病毒，預計檢測結果將於23日出爐，現在可能與該名男子接觸過的43人，都在接受官方的監測，而男子從非洲國家前往泰國時，曾在一個中東國家過境，不過官方並未公佈天曾前往哪個非洲國家和中東國家。
自2022年以來，泰國已發現800起M痘病例，但未發現較嚴重的Clade 1b和Clade I變異株，因此若男子確診變異株，將成為泰國首例M痘變異株感染者。