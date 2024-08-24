真有人因銀行房貸水位滿交不了屋？　一堆代書路過狂點頭：是真的

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▲央行21日發新聞稿，示警全體銀行至6月底的不動產貸款集中度逼近歷史高點，請34家銀行自主管理貸款總量。（圖／記者陳韋帆攝）

近期銀行頻傳受「放款天條」限制，房貸水位快滿了，導致交屋在即的購屋族引發房貸恐慌。就有網友好奇問：「真的會有人因為水位滿交不了屋？」釣出一票代書路過狂點頭，大呼「是真的」。銀行水位指的是什麼？根據《銀行法》第72-2條規定，銀行在辦理住宅建築及企業建築等不動產放款時，總金額不得超過銀行手中資金（含存款總餘額及金融債券）的30%，當銀行的放款量接近法規規定額度時，就會稱之為「水位快滿了」。原PO在Dcard上發文，指出最近一堆在說銀行水位滿了，但他親自打去其中被指不收件的銀行詢問，對方告訴他還可以貸，認為「有沒有真的滿了沒人知道，」，而且預售早在建商土建融時就和銀行談好，好奇問真有人因滿水位而交不了屋嗎？懷疑有製造恐慌之嫌。貼文引發討論，釣出一票代書路過留言證實是真的，強調「不要懷疑真的有，因為這樣好多人在想辦法說服雙方延後交屋，因為全部流程結束了，但銀行因為滿水位沒錢撥款，額度要用搶的」；也有不少銀行行員附和說「我們家上面真的有發公文，額度快滿了，我這幾天送的案子3.5%，我都怕被打掉」。也有許多貸不到款的苦主現身曝慘況，「真的有，我們都在協商延後交屋或者找家人幫忙了」、「剛好這陣子在辦房貸，公股銀行說要買壽險才讓我快速貸過，不然要兩萬的手續費、還要排隊，後來找地區農會，馬上過、還免手續費」。不過，對於銀行「房貸限貸」，金管會22日公布清查銀行「限貸令」結果，澄清「沒有限貸，只是審核慢」。央行雖要求34家銀行針對房貸進行總量管制，但也補充說明，強調不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需的資金。