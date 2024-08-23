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只是審核變慢嗎？新青安7月數據出爐　這家銀行受理件數狠砍逾4成

記者徐銘穗/綜合報導

▲新青安衍生近期「房貸限貸之亂」，金管會清查說「沒有限貸，只是審核慢」，但新青安7月統計出爐，第一銀行受理件數銳減42.66%最多。（圖／第一銀行提供）
▲新青安衍生近期「房貸限貸之亂」，金管會清查說「沒有限貸，只是審核慢」，但新青安7月統計出爐，第一銀行受理件數銳減42.66%最多。（圖／第一銀行提供）
新青安貸款推出，導致房市火熱、房價高漲，銀行房貸水位接近歷史高點，央行請34家銀行自主管理貸款總量。雖然金管會22日公布清查銀行「限貸令」結果，澄清「沒有限貸，只是審核慢」。然而，財政部近期公布的新青安7月受理及撥貸統計，卻驚見有5家公股銀受理件數減少了，尤以第一銀行較6月銳減42.66%最多。

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金管會「限貸令」問卷查34家銀行　澄清：沒有限貸，只是審核慢

針對民眾的房貸焦慮，金管會對銀行發出「限貸令」問卷，銀行局副局長林志吉說明調查結果，指出銀行多表示沒有限貸令，只是基於風險控管，審查作業較為嚴謹，加上近期案件量也較大，才讓客戶認為貸不到款。

不過，財政部近期公布的「113年7月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料」卻顯示，在受理案件部分，共有5家公股銀行件數減少，第一銀行7月僅受理443件，較6月受理的632件減少189件，銳減42.66%最多，其次為合作金庫減少15.14%，兆豐金減少13.9%居第三。令台企銀持平，台銀增加1件，而不受「放款天條」約束的土銀受理件數則增加4.07%

▲新青安7月統計出爐，第一銀行受理件數銳減189件，少了42.66%。（圖／記者徐銘穗製）
▲新青安7月統計出爐，第一銀行受理件數銳減189件，少了42.66%。（圖／記者徐銘穗製）
新青安上路一年　7.3萬買房、核貸突破5000億大關

整體來看，7月新青安撥貸7876戶、金額623.32億元，止住了6月下滑的局面。新青安從去年8月上路以來，財政部統計至7月底已有7.3萬人上車搶買房成家，累計核貸金額也突破5000億元大關，達約5472.3億元。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，觀察今年3~7月，雙北市共有19新案宣告完銷，雖然買預售用不到新青安，但顯示房市熱度仍在，且此波熱潮總價已不侷限在千萬小宅，已往上攀到2000萬元，也顯示新青安效應正在衰退中。

▲新青安7月統計出爐，計撥貸7876戶、金額623.32億元，止住6月下滑局面。（圖／記者徐銘穗製）
▲新青安7月統計出爐，計撥貸7876戶、金額623.32億元，止住6月下滑局面。（圖／記者徐銘穗製）
至於央行要求34家銀行針對房貸進行總量管制，9月6日要提檢討報告一事。央行22日再補充4點說明，強調不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需的資金

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）

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