台男花428400元「成功買下」河北彩花的1天！她服務內容震驚各界

獲封「三上悠亞接班人」的日本25歲AV女優河北彩伽（舊名：河北彩花），將於9月29日首度在台舉辦粉絲見面會，門票今（24）日中午12點開賣，總計400張票券秒殺，特別是能與河北彩伽吃飯的「18張23800元的VVIP席（總價428400元）」火速賣完，不管是門票價格、完售速度，都在在刷新「AV女優開粉絲見面會」的各項紀錄。
初次在台開粉絲見面會 最貴一張23800讓各界傻眼
事實上，河北彩伽將在台開見面會的消息公布後，引發不少網友質疑，有人在PTT以「河北彩伽見面會收費2萬4是斂財嗎？」為題發文，提到1200元、3600元、8800元、VVIP 23800元等票價昂貴之外，VVIP還只限量18名，雖然有共進餐敘、獲得簽名拍立得、2分鐘談心時間、專屬語音錄製等福利，但台上互動「卻要透過抽籤」決定，令人不滿。
原PO無奈表示：「超扯，河北雖然美若天仙，但是見面會一張票$23800是在哈囉？比韓國女團還貴，然後也不能親親抱抱，到底有多少火山孝子真的會去買VIP席的八卦？」其他網友則回應：「不要再慣壞這些女優了好嗎？」、「這種敲竹槓的主辦不能支持，盤子歪風」、「這價格是把台灣人當盤子吧」、「花23800跟一堆男的吃飯？」但事實證明，即使價格再貴，河北彩伽依然有實力讓門票完售，魅力非凡。
河北彩伽介紹 獲封「三上悠亞接班人」
2018年出道的河北彩伽， 一亮相就獲擁高人氣，更連續2年稱霸「年度女優銷售榜」，被粉絲冠上 「天下第一美人」、「三上悠亞接班人」封號，她心懷感激致謝，發誓會更加精進演技，挑戰富含劇情的作品，除了在成人影視圈有一席之地；她也確定出演台灣國片《異世界歸來的我錯過了愛情》，消息驚豔粉絲。
出道6年的她，今年3月6日因為換經紀公司，河北彩花就順勢改名「河北彩伽」，網友起初無法接受，直呼難聽，但現在也漸漸適應，仍然支持女神推出的各系列作品。
《河北彩伽 Our Wedding 1st Fan Meeting 粉絲見面會-台灣站》資訊
活動日期：2024年9月29日（六）16：30
活動地點：TICC台北國際會議中心（101CD會議廳）
活動票價：VVIP 23800元、金卡8800元、銀卡3600元、銅卡1200元
售票日期：2024年8月24日（六）12：00
售票系統：Ticket Plus遠大售票
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事實上，河北彩伽將在台開見面會的消息公布後，引發不少網友質疑，有人在PTT以「河北彩伽見面會收費2萬4是斂財嗎？」為題發文，提到1200元、3600元、8800元、VVIP 23800元等票價昂貴之外，VVIP還只限量18名，雖然有共進餐敘、獲得簽名拍立得、2分鐘談心時間、專屬語音錄製等福利，但台上互動「卻要透過抽籤」決定，令人不滿。
原PO無奈表示：「超扯，河北雖然美若天仙，但是見面會一張票$23800是在哈囉？比韓國女團還貴，然後也不能親親抱抱，到底有多少火山孝子真的會去買VIP席的八卦？」其他網友則回應：「不要再慣壞這些女優了好嗎？」、「這種敲竹槓的主辦不能支持，盤子歪風」、「這價格是把台灣人當盤子吧」、「花23800跟一堆男的吃飯？」但事實證明，即使價格再貴，河北彩伽依然有實力讓門票完售，魅力非凡。
河北彩伽介紹 獲封「三上悠亞接班人」
2018年出道的河北彩伽， 一亮相就獲擁高人氣，更連續2年稱霸「年度女優銷售榜」，被粉絲冠上 「天下第一美人」、「三上悠亞接班人」封號，她心懷感激致謝，發誓會更加精進演技，挑戰富含劇情的作品，除了在成人影視圈有一席之地；她也確定出演台灣國片《異世界歸來的我錯過了愛情》，消息驚豔粉絲。
出道6年的她，今年3月6日因為換經紀公司，河北彩花就順勢改名「河北彩伽」，網友起初無法接受，直呼難聽，但現在也漸漸適應，仍然支持女神推出的各系列作品。
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活動日期：2024年9月29日（六）16：30
活動地點：TICC台北國際會議中心（101CD會議廳）
活動票價：VVIP 23800元、金卡8800元、銀卡3600元、銅卡1200元
售票日期：2024年8月24日（六）12：00
售票系統：Ticket Plus遠大售票