(G)I-DLE小巨蛋加場今開賣！第2、3天也能買　搶3場詳細資訊1次看

南韓女團(G)I-DLE原定10月5日、6日一連2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，由於該2場2萬張的票券火速賣完，主辦單位決定10月4日加唱1天，加場門票今（26）日中午12點至晚間11點59分，優先讓WEVERSE會員「NEVNEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 」購買，官方同時會釋出10月5日、6日的未結帳票券，《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理詳細搶票資訊與注意事項，好讓NEVERLAND（官方粉絲名）都能順利進場見偶像。
(G)I-DLE會員搶先買「3大要件」
➊ 加入WEVERSE成為官方會員
➋ 註冊KKTIX成為會員、填妥個人資料
➌ 就可獲得「8月26日中午12點」搶先買票資格
⚠️注意事項1 官方會員可優先購買
10月4日的加開場次，優先讓WEVERSE的會員購買，歌迷務必先加入WEVERSE成為「NEVNEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 會員」，就可在26日的中午12點進到KKTIX優先買票。
除了上述資格，2024年7月29日12：00點至2024年8月1日23：59期間，有成功登記購買10月5日及6日台北場門票的NEVNEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 會員，也都有資格「優先」購買加場票券，不過每個優先購票代碼「僅可用於進行1筆交易」，最多可購買2張加場門票。
會員優先購詳細Q&A可「點此」了解。
⚠️注意事項2 全場採實名制購買
(G)I-DLE的台北小巨蛋3場演出「全部採實名制購票」，僅限在KKTIX網站購買，購票前記得先「加入KKTIX會員」，並盡早完成「手機號碼」及「電子郵件地址」驗證，以便進行購票流程。
官方特別提醒，註冊會員或是結帳時填寫的聯絡人電子郵件，盡量不要使用「Yahoo」或「Hotmail」等E-mail信箱，以免因為擋信、漏信，或被視為垃圾郵件而無法收到「訂單成立通知信」。
而優先購買者，購票時需要輸入「NEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 」的「membership number」才可進行優先購票。
⚠️注意事項3 除了加場「第2、第3場次」還能再買
官方表示，今天除了開放會員購買「10月4日」加場門票，KKTIX將會同時整理10月5日與10月6日場次的無效票劵（未結帳），於本次加場售票時間「同步釋出」重新販售，讓粉絲在時間場次等考量上，有更多的選擇。
(G)I-DLE介紹 來台無數次「第一次在小巨蛋開專屬演唱會」
(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，「阿嬤饋咖」也一度成為台灣的流行語。
(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員舒華第一次回家鄉「正式」表演，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡。
今年3月，(G)I-DLE也曾來台南下高雄參加JTBC電視台的音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》錄影，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來；如今相隔7個月，(G)I-DLE將於10月5日、6日登上台北小巨蛋開唱，2萬張門票均完售，現在又確定加唱1天，可見無法擋的人氣魅力。
《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI》演出資訊
演出時間：2024年10月4日（五）19：30【加場】
2024年10月5日（六）19：30
2024年10月6日（日）17：30
演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）
票 價：6980、6380、6080、3880、3380、800（對號入座）
購票福利：6980／Sound Check Party
加場會員購票時間：2024年8月26日（一）12：00－23：59
加場一般售票時間：2024年8月30日（五）12：00
售票系統：KKTIX網站（演出全面實名制）
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➌ 就可獲得「8月26日中午12點」搶先買票資格
⚠️注意事項1 官方會員可優先購買
10月4日的加開場次，優先讓WEVERSE的會員購買，歌迷務必先加入WEVERSE成為「NEVNEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 會員」，就可在26日的中午12點進到KKTIX優先買票。
除了上述資格，2024年7月29日12：00點至2024年8月1日23：59期間，有成功登記購買10月5日及6日台北場門票的NEVNEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 會員，也都有資格「優先」購買加場票券，不過每個優先購票代碼「僅可用於進行1筆交易」，最多可購買2張加場門票。
會員優先購詳細Q&A可「點此」了解。
⚠️注意事項2 全場採實名制購買
(G)I-DLE的台北小巨蛋3場演出「全部採實名制購票」，僅限在KKTIX網站購買，購票前記得先「加入KKTIX會員」，並盡早完成「手機號碼」及「電子郵件地址」驗證，以便進行購票流程。
官方特別提醒，註冊會員或是結帳時填寫的聯絡人電子郵件，盡量不要使用「Yahoo」或「Hotmail」等E-mail信箱，以免因為擋信、漏信，或被視為垃圾郵件而無法收到「訂單成立通知信」。
而優先購買者，購票時需要輸入「NEVERLAND MEMBERSHIP (GL) 」的「membership number」才可進行優先購票。
⚠️注意事項3 除了加場「第2、第3場次」還能再買
官方表示，今天除了開放會員購買「10月4日」加場門票，KKTIX將會同時整理10月5日與10月6日場次的無效票劵（未結帳），於本次加場售票時間「同步釋出」重新販售，讓粉絲在時間場次等考量上，有更多的選擇。
(G)I-DLE介紹 來台無數次「第一次在小巨蛋開專屬演唱會」
(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，「阿嬤饋咖」也一度成為台灣的流行語。
(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員舒華第一次回家鄉「正式」表演，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡。
今年3月，(G)I-DLE也曾來台南下高雄參加JTBC電視台的音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》錄影，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來；如今相隔7個月，(G)I-DLE將於10月5日、6日登上台北小巨蛋開唱，2萬張門票均完售，現在又確定加唱1天，可見無法擋的人氣魅力。
《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI》演出資訊
演出時間：2024年10月4日（五）19：30【加場】
2024年10月5日（六）19：30
2024年10月6日（日）17：30
演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）
票 價：6980、6380、6080、3880、3380、800（對號入座）
購票福利：6980／Sound Check Party
加場會員購票時間：2024年8月26日（一）12：00－23：59
加場一般售票時間：2024年8月30日（五）12：00
售票系統：KKTIX網站（演出全面實名制）