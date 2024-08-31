9月新制／全台飲料店禁塑膠杯、線上換護照　台鹽、保母費漲價了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲9月1日起擴大給付46項達文西手術。圖為醫療團隊透過達文西手術切除肺腺癌。（示意圖／醫院提供2023.8.29）

▲9月3日起試行「有條件式線上申換護照」措施，符合資格者不用再臨櫃或找人代辦換護照了。(圖／行政院南部辦公室提供)

▲好市多指定貴金屬不接受退貨，包含熱銷的黃金、24K黃金金飾。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲GoShare 9月2日起調漲租借費率 ，6分鐘內的起跳價，將貴5元，之後的每分鐘費率也微調0.5元。（圖／取自 GoShare 臉書）

▲台北市112年度入學的國中男生，可免費接種HPV疫苗。（圖／NOWnews資料照）

飲料控注意！9月1日起，不論在超商、手搖飲店、速食店等任何地方買飲料，店家都不能再提供一次性塑膠杯了，環境部估每年可減7.9億個塑膠杯。此外，9月便利新制還有線上換護照試辦、健保擴大給付46項達文西手術。不過，超過30年沒漲價的台鹽漲價20~25%、GoShare也漲價，而台北市公托保母費每月漲1000元。《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握9月10大新制。「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」2022年7月1日起實施，各縣市紛紛響應，環境部宣布，9月1日起擴大至全國都不提供，預計每年可減少7.9億個塑膠杯。此外，環境部正在研議擴大補助辦理職棒賽事及封閉場域導入循環杯。達文西手術傷口小、恢復時間短，但手術費用高昂。不過，健保署日前公告「機械手臂輔助手術擴增給付案」，9月1日起擴大給付46項達文西手術，包含子宮切除、疝氣修補等，單次手術最高可省下12萬元，每年約8400人次受惠，健保挹注2.85億元。外交部領事事務局「有條件式線上申換護照」措施，9月3日起試行，適用對象須年滿18歲、持有自然人憑證外，還要符合護照過期、10年內未曾遺失護照、戶籍資料未變更、未涉及各類加簽案件、目前身處境內者等5條件，就可透過線上辦理，不用再本人臨櫃或找人代辦了。超過30年沒漲價的台鹽，宣布9月1日起調升高級碘鹽與特級碘鹽價格，高級碘鹽建議售價從每包（1公斤裝）15元漲至18元，漲幅20%；特級碘鹽建議售價則由每包（1公斤裝）20元漲至25元，漲幅25%。美式賣場好市多（Costco）退貨福利超出名，有會員扛睡了5年的床墊、枯掉的盆裁都能成功退貨。但是，好市多日前公告，從9月2日起新增2商品不可退貨，包含「金塊（條）、金銀幣、24K金飾等貴金屬」，「飛行攝影機（空拍機）」則限90天內可退，加上原先禁止退貨的菸酒類、禮品卡及客制化商品，共5項商品不可退貨。此外，車輛電瓶與輪胎退換貨也有特殊規定。上線滿5年的GoShare宣布，9月2日起調漲租借費率 ，6分鐘內的起跳價，將貴5元，之後的每分鐘費率也微調0.5元。即綠牌車款（Gogoro Jego、Gogoro Viva）前6分鐘起跳價20元，之後每分鐘3元；白牌車款（Gogoro Viva Mix、Gogoro 2、Gogoro 3、宏佳騰Ai-1、Comfort）前6分鐘起跳價30元，之後每分鐘3元；GoShare DOTS 定點借還服務，則調整成前15分鐘起跳價60元，之後每分鐘3元。此外，GoShare也新增「暫停模式」，適合短時間等人、臨時逛超商等短暫停留運用，費率僅以每分鐘1元計算，不用重新租車，也不用擔心車子被人預約走。台北爸媽負擔變大了！社會局表示，9月1日起，準公共居家保母每月托育費及每小時延托費調漲。 托育費每月調升1000元，中正區及大安區由1萬9000元調整為2萬元，其他行政區則從1萬8000元調整為1萬9000元；延托費則從每小時120元調升為130元。考量人類乳突病毒(HPV)感染所衍生癌症不分性別，台北市衛生局宣布，除了持續提供國中女生公費HPV疫苗接種，9月1日起也擴大提供設籍或就學於台北市112年度入學國中男生免費接種疫苗。桃園市YouBike 9月1日起全數升級2.0系統，租借YouBike2.0E須「完成投保」、租借YouBike2.0則須「完成投保意願填寫」，才能租借車輛。尚未申請免費公共自行車傷害保險的民眾，務必盡速完成投保，以免無法借用車輛。台中市公有車格過往停車繳費單的繳費期限為30天，但台中市公有停車場收費自治條例修正通過後，9月1日起，停車單繳費期限縮短為14天。提醒可運用行動支付、活儲帳戶或信用卡查繳，以免逾時繳費，得多付錢。