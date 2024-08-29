好市多會員注意！9/2起「5商品不可退貨」含黃金　奧客神招慘失效

好市多會員注意了！近期賣場在金飾販售區貼出公告，提醒消費者「商品退貨規定變更」，9月2日起所售出指定貴金屬不接受退貨，包含熱銷的黃金、24K黃金金飾，台灣好市多官方也證實了「新規定9月2日起上路」。據悉，過去就有網友爆料，有消費者婚禮戴完金飾，結束再拿去退貨，如今新規定上路，也有望制止奧客鑽漏洞。
好市多賣場近期貼出新公告，9月2日起五款商品「不接受退貨」
一、新增貴金屬商品退貨規定，除法規另有規則外，所售出的貴金屬商品（金條、金塊、金幣、銀幣和24K黃金金飾）皆不接受退貨。
二、電器類商品退貨規定所列的飛行攝影機品項，括符註明為空拍機。
也就是說，好市多先前僅限制一台兩以上的黃金不予以退貨，自9月2日起「金條、金塊、金幣、銀幣、24K黃金金飾」都不接受退貨；而公告提到的空拍機，則是指新規上路後，指定電器類商品（空拍機），收到商品起90天內可以辦理退貨。
對此，好市多官方證實新規定即將上路。目前好市多不給退貨的商品其實有五大類，包含菸品、酒類商品、黃金條、禮品卡及客制化商品，部分消耗品，像是車子的電瓶和輪胎等退換貨也有特殊規定，需由賣場評估是否可辦理退貨。
根據《NOWnews》過去報導，「結婚買「好市多金飾」！她嫁完爽退貨 網爆：一堆人這樣」就有網友於臉書討論區中提到「我以前的同事嫁女兒時有在那買過（黃金），然後再拿去退，真不錯呢！」，該回覆掀起眾人熱議，如今新規範上路，也讓民眾無法「借戴」後再退貨。
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一、新增貴金屬商品退貨規定，除法規另有規則外，所售出的貴金屬商品（金條、金塊、金幣、銀幣和24K黃金金飾）皆不接受退貨。
二、電器類商品退貨規定所列的飛行攝影機品項，括符註明為空拍機。
也就是說，好市多先前僅限制一台兩以上的黃金不予以退貨，自9月2日起「金條、金塊、金幣、銀幣、24K黃金金飾」都不接受退貨；而公告提到的空拍機，則是指新規上路後，指定電器類商品（空拍機），收到商品起90天內可以辦理退貨。
對此，好市多官方證實新規定即將上路。目前好市多不給退貨的商品其實有五大類，包含菸品、酒類商品、黃金條、禮品卡及客制化商品，部分消耗品，像是車子的電瓶和輪胎等退換貨也有特殊規定，需由賣場評估是否可辦理退貨。
根據《NOWnews》過去報導，「結婚買「好市多金飾」！她嫁完爽退貨 網爆：一堆人這樣」就有網友於臉書討論區中提到「我以前的同事嫁女兒時有在那買過（黃金），然後再拿去退，真不錯呢！」，該回覆掀起眾人熱議，如今新規範上路，也讓民眾無法「借戴」後再退貨。