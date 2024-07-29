9月起全國不再提供一次性塑膠杯！ 環境部：每年將可減少7.9億個
隨著環保意識提升，環境部在2022年7/1起正式實施一次用飲料杯限制使用對象及實施方式後，減少約17%一次性飲料杯使用量。為擴大減少塑膠杯使用量，環境部表示，截至目前全台已有21縣市不提供一次性塑膠飲料杯，並宣布今（2024）年9月起，全國均不提供一次性塑膠杯，預計每年將可減少7.9億個一次性飲料杯。
記者魏妤庭／台北報導
環境部表示，自實施一次性飲料杯限制使用對象及實施方式後，預計每年減少7.9億個塑膠一次用飲料杯，改以提供其他材質、民眾自備飲料杯，或者是借用循環杯替代。
根據環境部統計，去年有7家連鎖便利商店及8家連鎖速食店，共計15個品牌業者，實際提供門市數1763家、佔總門市數12%，提供約19.8萬杯循環杯借用。同時依據便利商店及速食店業者提供去年減量資料，消費者自備飲料杯數量達1.6億杯次，自備率成長2.8倍，達成政策引導習慣改變目的。
此外，資源循環署指出，針對循環杯衛生程度，已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，要求業者所提供的循環杯服務有一致品質及服務水準，且需每半年提供檢測報告。