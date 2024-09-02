獨家／《單身地獄》尹廈情台灣遇性騷！男粉下體推女警　心聲曝光

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄3》的人氣女嘉賓尹廈情，上月底（8／31）受到樂天桃猿邀請來台開球，沒想到下飛機時被5位身材壯碩的男粉絲包圍，他們為了跟尹廈情拍照，不顧經紀人與球團工作人員阻擋，頻頻觸碰尹廈情的肩膀之外，還用下體頂撞女航警，無理行為引發討論，尹廈情經紀人對此向《NOWnews今日新聞》表示，尹廈情來台心情不受影響，反倒是被台灣炎熱的天氣嚇到：「感受到台灣濕度的差異，體感上更悶熱。」
尹廈情介紹 模特兒參戰《單身即地獄3》因壓下巴爆紅
尹廈情今年25歲，是一名模特兒、網紅，2023年出演Netflix的戀愛實境秀《單身即地獄3》走紅，除了姣好外貌與玲瓏有致的體態，節目中「相當會調情」以及「壓低下巴」等撩男招式，都讓男嘉賓神魂顛倒，主持人圭賢還因此愛上模仿「廈情壓下巴」，成為當年粉絲津津樂道的話題。
來台遇到男粉性騷擾 尹廈情很堅強「沒有被影響」
因為《單身即地獄3》使得知名度大漲，代言、美妝品牌邀約不斷，尹廈情8月底也受樂天桃猿邀約來台開球，消息一出令許多粉絲期待，沒想到尹廈情一抵達桃園機場，就遇到瘋狂男粉絲簇擁要求合照，他們不顧工作人員阻擋，硬是貼近尹廈情，手數度觸碰女生身體，讓一旁冷靜的粉絲看傻眼：「他們太粗魯了啦...」、「好恐怖的粉絲喔...」，女航警也趕緊出面救援頻喊：「哈囉！不要這樣子！」
一名男粉絲順利合照，離開前露出得意的表情，並用下體撞開女航警，無理猥褻的不雅行為引起公憤，女星張語噥見狀後也憤怒發文斥責：「拜託，可以有點分寸感嗎？不是公眾人物就一定要接受合照，甚至還要被肢體接觸，不管只是路人問路、發傳單，還有很多站在捷運口裝星探的那些人，異性就是請保持好距離，一個點肩膀都會讓人不舒服欸！喔還有路上常常很多眼神、言語騷擾的，專挑落單女性做這些行為，每個女生都要勇敢保護自己，下次遇到直接開直播送他上螢幕！」
《NOWnews今日新聞》詢問尹廈情的心情，她經紀人表示：「尹廈情心情不受影響，反倒有點被台灣溫度嚇到（笑）。廈情表示雖然首爾這兩週天氣也很熱，不過沒預料到台灣的溫度，感受到台灣濕度的差異，體感上更悶熱。」
初次來台逛好逛滿 還在路上遇到李鎮錫
由於尹廈情此趟訪台班機過早，她下機後，球團與MYFEEL立即安排至飯店休息，也為尹廈情準備科學麵、義美泡芙、水果等食物享用。結束開球工作後，尹廈情則預留幾天觀光台北，她昨天還在路上巧遇《單身即地獄3》男嘉賓李鎮錫，2人合體的畫面掀起熱議。
因為開球後的停留為私人行程，樂天桃猿表示未協助送機安排，不過尹廈情的離台班機沒公開過，應該不會再發生上述性騷擾事件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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尹廈情今年25歲，是一名模特兒、網紅，2023年出演Netflix的戀愛實境秀《單身即地獄3》走紅，除了姣好外貌與玲瓏有致的體態，節目中「相當會調情」以及「壓低下巴」等撩男招式，都讓男嘉賓神魂顛倒，主持人圭賢還因此愛上模仿「廈情壓下巴」，成為當年粉絲津津樂道的話題。
來台遇到男粉性騷擾 尹廈情很堅強「沒有被影響」
因為《單身即地獄3》使得知名度大漲，代言、美妝品牌邀約不斷，尹廈情8月底也受樂天桃猿邀約來台開球，消息一出令許多粉絲期待，沒想到尹廈情一抵達桃園機場，就遇到瘋狂男粉絲簇擁要求合照，他們不顧工作人員阻擋，硬是貼近尹廈情，手數度觸碰女生身體，讓一旁冷靜的粉絲看傻眼：「他們太粗魯了啦...」、「好恐怖的粉絲喔...」，女航警也趕緊出面救援頻喊：「哈囉！不要這樣子！」
一名男粉絲順利合照，離開前露出得意的表情，並用下體撞開女航警，無理猥褻的不雅行為引起公憤，女星張語噥見狀後也憤怒發文斥責：「拜託，可以有點分寸感嗎？不是公眾人物就一定要接受合照，甚至還要被肢體接觸，不管只是路人問路、發傳單，還有很多站在捷運口裝星探的那些人，異性就是請保持好距離，一個點肩膀都會讓人不舒服欸！喔還有路上常常很多眼神、言語騷擾的，專挑落單女性做這些行為，每個女生都要勇敢保護自己，下次遇到直接開直播送他上螢幕！」
《NOWnews今日新聞》詢問尹廈情的心情，她經紀人表示：「尹廈情心情不受影響，反倒有點被台灣溫度嚇到（笑）。廈情表示雖然首爾這兩週天氣也很熱，不過沒預料到台灣的溫度，感受到台灣濕度的差異，體感上更悶熱。」
初次來台逛好逛滿 還在路上遇到李鎮錫
由於尹廈情此趟訪台班機過早，她下機後，球團與MYFEEL立即安排至飯店休息，也為尹廈情準備科學麵、義美泡芙、水果等食物享用。結束開球工作後，尹廈情則預留幾天觀光台北，她昨天還在路上巧遇《單身即地獄3》男嘉賓李鎮錫，2人合體的畫面掀起熱議。
因為開球後的停留為私人行程，樂天桃猿表示未協助送機安排，不過尹廈情的離台班機沒公開過，應該不會再發生上述性騷擾事件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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