王世堅北所送柯文哲「雞鴨飯」先看　會客菜規矩曝：香腸是大禁忌

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲5日遭北院裁定羈押禁見，被上銬帶進囚車，送往位在新北土城的台北看守所執行。（圖／記者李政龍攝，2024,09.05）

▲王世堅若想送「雞鴨飯」進台北看守所給柯文哲，要先了解會客菜的相關規定。（圖／翻攝google map）

民眾黨主席柯文哲在擔任台北市長期間，涉及京華城容積案，5日傍晚遭裁定羈押禁見，被上銬送進位在新北土城的台北看守所、住3人房。柯文哲永遠的死對頭、「柯黑大魔王」民進黨立委王世堅逃過高空彈跳賭約，笑說要準備去送「雞鴨飯」。不過，送便當前，看守所一些會客菜規矩要先明白，香腸可是大禁忌，亂送會出事。柯文哲被送進台北看守所，不只看守所每日菜單受矚目，阿北在北所的羈押生活、房舍配備、可以看電視嗎？有熱水澡能洗嗎？都有人關心，還有粉絲怕他在舍房沒冷氣會熱到，特地搬了台電風扇到北所門口，想讓阿北吹涼涼。柯文哲今日早餐是銀絲卷配奶茶。王世堅喊話說到北所送「雞鴨」便當給柯文哲，不過，其實看守所（監獄）會客菜都有相關規定，台北看守所外也有「會客菜一條街」，方便探監民眾就近採買。收容人親友受訪透露，因所內飲食味道清淡，因此重口味的食物較受歡迎。不過，會客菜也有諧音禁忌，，而苦瓜也被說會觸霉頭。先前身家好幾千億的遠雄集團創辦人趙藤雄2016年也遭羈押禁見，當時家人天天送5星喜來登飯店的「會客菜」進台北看守所，其中一日曝光的菜單為例，有煎魚、蔬菜、水果和4個漢堡。據悉漢堡1個約500元、重量約350克，幾乎每次都超過所方會客菜總重2公斤的限重規定。根據矯正署規定，收容（或受刑）人每天最多收家屬或親友送的「會客菜」一次，為了防止夾藏、夾帶或參雜違禁品等違紀行為，每次限重2公斤、禁含酒精成分及未煮熟飲食，也不能是「無法檢查」或「檢查後產生質變或無法再食用」的飲食，包含以下6類：1.茶葉。2.結晶狀或粉狀（如鹽、糖、奶粉）食物、流質食物及冰凍食物。3.未切（剁）之魚、肉類或長條狀莖管類蔬菜，但由送入者剁塊、切塊、切片、切段後，可准予送入。4.未去殼之海鮮類或堅果類食品，但由送入者去殼後，可准予送入。5.未開罐之罐頭類食品，但由送入者開啟另裝於透明塑膠袋並去除湯汁後，可准予送入。6.其他經客觀認定確實係無法檢查或檢查後產生質變或無法再食用之飲食。那麼可以送水果去會客嗎？答案是可以的，不過，怕水果可能被夾帶違禁品，得經切開或撥開、削皮、去籽後，才可送進去。此外，會客菜檢查可能會破壞原有包裝或口感，經告知可能結果並經送入者同意檢查，才可送入；且送會客菜為實名制，要填妥身分證號、住址、與收容人之關係、送入物品名稱、數量、來源，並應親自辦理相關手續，經核對身分證無訛後，才可以送入。