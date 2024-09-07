大谷翔平挑戰單季50盜！新規則讓盜壘變簡單？　美國記者點出真相

我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平單季50次盜壘成功里程碑，外界有聲音質疑新規則讓盜壘變得更簡單。然而，美國記者Tom Verducci卻反駁這一論點，認為過去10年盜壘數量的下降，所以讓人誤以為盜壘變得更容易，但實際上盜壘次數與80、90年代相差無幾。隨著大谷翔平即將達成「50轟50盜」的壯舉，部分人士開始質疑，認為2023年導入的規則讓盜壘變得相對簡單，尤其是限制投手牽制次數，以及壘包加大，這些改變無疑提升跑者盜壘的成功率，讓大谷的46次盜壘顯得格外突出。然而，美國記者Tom Verducci在《MLB Network》節目中對這一看法提出了不同的見解，他指出，盜壘數的增加並非因為規則的改變，而是過去10年盜壘次數過少，才讓人覺得現在的盜壘變得更容易。Verducci強調，「今年的大聯盟盜壘嘗試與80年代和90年代相差無幾，只因為過去10年盜壘數量較少，才讓人誤以為盜壘變得簡單。」至於大谷翔平的46次盜壘是否被高估，Verducci認為，無論新規則是否有所助益，大谷出色的盜壘技巧是無可否認，他表示：「盜壘成功與球員的爆發力和判斷力密不可分，大谷不僅擁有強大的打擊能力，他的跑壘對球隊的貢獻也是不容忽視的。」