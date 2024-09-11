中秋發錢了！75萬人最高爽拿2萬元　資格、步驟公開：錢猛刷一排

中秋佳節將近，政府又要發錢了！新北市將發重陽敬老禮金，最低1500元、最高2萬元，有直接入帳、領現金2種領取方式，只要在重陽節當月底、也就是10月底前在新北市設籍滿1年，65歲以上長者都能領。《NOWnews今日新聞》整理新北市重陽敬老禮金領取資格、查詢、現金領取步驟資訊，帶讀者一文掌握。要特別注意，近期LINE傳「忘記登記全數充公」是假消息喔！
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新北市重陽敬老禮金領取資格、金額與查詢方式
社會局表示，新北市重陽禮金致贈對象為今年重陽節當月（10）滿65歲以上、在10月底前已在新北設籍滿1年，且重陽節當天（10月11日）前1個月仍在籍者，重陽敬老禮金金額為65歲~79歲1500元、80歲~89歲2000元、90歲~99歲5000元，滿100歲為2萬元。
根據新北市民政局最新、2024年8月人口統計，65歲以上長者總計有75萬3804人，其中90歲至99歲有1萬9974人，而100歲以上人瑞有961人。想知道自己是否符合重陽禮金領取資格，可至「新北市重陽禮金查詢系統」，登錄身分證號及生日，即可查到領取方式及金額。
新北市重陽敬老禮金領取時間與方式
社會局指出，本次重陽敬老禮金領取方式有2種，為直接入帳及領取現金，重陽禮金預計今年10月2日直接入帳；若選擇領取現金者，也不需要先到區公所登記，戶籍地區公所9月底前將寄發通知信。如果想把領取方式改成匯款，可留意明年公布的申請時間，再行變更領取方式。
📍重陽敬老禮金領現金步驟
通知時間：戶籍地區公所通知9月初開始通知
領取時間：10月5日至12月13日
攜帶物品：領取期間攜帶身分證、印章至各區公所指定地點領現
📍重陽敬老禮金領現金要先登記嗎？
近期LINE瘋傳新北重陽敬老禮金「忘記登記」會全數充公？新北市社會局提醒，這訊息是「假訊息」，請民眾勿信、勿隨意轉傳，選擇領取現金者不用到區公所「登記」，只要在領取時間，帶著身分證、印章到區公所指定地點就能領禮金。
📍逾期忘記領重陽敬老禮金怎麼辦？
別擔心！社會局表示，雖然重陽敬老禮金沒辦法跨年度，但是萬一不小心錯過了領取時間（10月5日至12月13日），還有12天的緩衝期，也就是在12月16日至12月31日的周一至周五，都還能到新北社會局領取。
有關新北市重陽禮金相關資訊，可至新北市政府社會局網頁老人福利-新北市重陽禮金專區查詢(https://reurl.cc/eyvmeK)，也提醒長輩，勿隨意提供金融帳戶給陌生人，如遇有詐騙疑慮，請撥打165防詐騙專線或洽新北社會局(02)29603456轉3766。
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新北市重陽敬老禮金領取資格、金額與查詢方式
社會局表示，新北市重陽禮金致贈對象為今年重陽節當月（10）滿65歲以上、在10月底前已在新北設籍滿1年，且重陽節當天（10月11日）前1個月仍在籍者，重陽敬老禮金金額為65歲~79歲1500元、80歲~89歲2000元、90歲~99歲5000元，滿100歲為2萬元。
根據新北市民政局最新、2024年8月人口統計，65歲以上長者總計有75萬3804人，其中90歲至99歲有1萬9974人，而100歲以上人瑞有961人。想知道自己是否符合重陽禮金領取資格，可至「新北市重陽禮金查詢系統」，登錄身分證號及生日，即可查到領取方式及金額。
新北市重陽敬老禮金領取時間與方式
社會局指出，本次重陽敬老禮金領取方式有2種，為直接入帳及領取現金，重陽禮金預計今年10月2日直接入帳；若選擇領取現金者，也不需要先到區公所登記，戶籍地區公所9月底前將寄發通知信。如果想把領取方式改成匯款，可留意明年公布的申請時間，再行變更領取方式。
📍重陽敬老禮金領現金步驟
通知時間：戶籍地區公所通知9月初開始通知
領取時間：10月5日至12月13日
攜帶物品：領取期間攜帶身分證、印章至各區公所指定地點領現
📍重陽敬老禮金領現金要先登記嗎？
近期LINE瘋傳新北重陽敬老禮金「忘記登記」會全數充公？新北市社會局提醒，這訊息是「假訊息」，請民眾勿信、勿隨意轉傳，選擇領取現金者不用到區公所「登記」，只要在領取時間，帶著身分證、印章到區公所指定地點就能領禮金。
📍逾期忘記領重陽敬老禮金怎麼辦？
別擔心！社會局表示，雖然重陽敬老禮金沒辦法跨年度，但是萬一不小心錯過了領取時間（10月5日至12月13日），還有12天的緩衝期，也就是在12月16日至12月31日的周一至周五，都還能到新北社會局領取。
有關新北市重陽禮金相關資訊，可至新北市政府社會局網頁老人福利-新北市重陽禮金專區查詢(https://reurl.cc/eyvmeK)，也提醒長輩，勿隨意提供金融帳戶給陌生人，如遇有詐騙疑慮，請撥打165防詐騙專線或洽新北社會局(02)29603456轉3766。