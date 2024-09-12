火星人喊完Taiwan寶貝！轉頭拔國旗：謝謝中國台灣　子瑜也吃過虧

火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末（9／7、9／8）一連2天在高雄世運主場舉辦演唱會，昨（11）日他在IG發文寫下「Thank you Taiwan」，但發文沒多久，火星人布魯諾突然把中華民國國旗圖案拿掉，Taiwan還被編輯成Kaohsiung（高雄），隨後轉頭在微博示愛「謝謝中國台灣」，不同平台的文案「兩樣情」，猜測應是為了守住中國市場有關。事實上，近日SOLO出道的TWICE成員周子瑜，16歲時也曾因為在節目上揮舞台灣國旗，被中國網友砲轟，「JYP娛樂」為了守住中國市場，要求子瑜出面道歉。
火星人布魯諾Bruno Mars是誰？19億「結婚神曲」你一定聽過
今年將滿39歲的火星人布魯諾（Bruno Mars），本名彼得基恩埃爾南德斯（Peter Gene Hernandez），1985年出生於夏威夷檀香山，是一位多才多藝的美國歌手、詞曲作家、音樂製作人和舞者，他在舞台有著迷人氣質，音樂深情且令人陶醉，爆發力歌喉駕馭各種曲風，從流行、節奏藍調、雷鬼、放克、迪斯可到搖滾都有，數次橫掃全球排行榜冠軍。
火星人布魯諾出道時，首張專輯《Doo-Wops & Hooligans》中的單曲〈Just The Way You Are〉和〈Grenade〉讓他迅速走紅，特別是目前累積19億瀏覽的〈Just the Way You Are〉，後來都成了許多新人指名的定情曲，亦是當今不敗的婚禮金曲。2016年，他發行了第3張錄音室專輯《24K Magic》，一舉斬獲7項葛萊美獎，成為全球最受歡迎的藝人之一。
好久不見「台灣寶貝」 火星人布魯諾唱完卻喊：謝謝中國台灣
火星人布魯諾相隔6年，本月9月7日、8日再來台，並首次登陸高雄開唱，吸引超過10萬名觀眾搶票朝聖，他不僅在場上高喊「寶貝」，更在IG附上台灣國旗寫下「Thank you Taiwan」，感謝台灣歌迷這2天的陪伴與支持，原本是美事一樁，沒想到卻引來中國粉絲不滿，他趕緊把原文改為「Thank you Kaohsiung」並撤掉台灣國旗，轉頭在微博寫下「謝謝中國台灣」，讓人看到下巴掉下來。
許多歌迷湧入火星人布魯諾的貼文刷一排台灣國旗，「我們是台灣，不要因為別人給的壓力而改變你的貼文」、「你讓台灣粉絲心碎了」、「幸好我不是你的粉絲」、「台灣和中國不同，別亂說！我們台灣是一個國家」、「你應該知道台灣不是中國的一部分」、「為什麼台灣國旗要被移除？我們是台灣，不是中國」。
明明火星人布魯諾在2場的高雄演唱會上多次喊出「Taiwan」，甚至還說「寶貝我好想你」，關係為何說變就變？原來他9月22日在中國深圳有演唱會，網友推測他若不表態，活動恐怕會被取消，認為火星人布魯諾應是為了還賭債，不能失去在中國接下來的演出與收入，才會出現「欺負善良台灣人」的行為，「自己愛不愛國不需要用別人來證明愛國，Bruno Mars喊了多少次台灣，大家不是沒聽到欸，怎麼說忘就忘了」。
台灣人太善良 只要中國人生氣「外國人都不敢說NO」
事實上，許多藝人都因為台灣國旗的關係，常常被迫表態與噤聲，而2016年還未成年的周子瑜「國旗事件」，令大家至今難忘。
周子瑜作為TWICE的老么成員，於2015年10月以一曲《Like OOH-AHH》正式出道，同年底卻因為在節目上揮舞中華民國國旗慘遭黃安舉報，澈底惹怒中國，使得「JYP娛樂」在中國的演出受影響，到了隔年2016年僅16歲的子瑜，就被JYP逼出來道歉「否認不是台獨」、「我是中國人」，才平息中國怒火。
道歉影片中，子瑜素顏憔悴，穿上黑衣站在白牆前表示：「大家好，我有話想對大家說。大家好，我是周子瑜，對不起，本應該早些出來道歉，因為不知道如何面對現在的情況，一直不敢直接面對大家，所以現在才站出來。」片段不只讓台灣人看傻眼，其他國家也對此感到不解。也因為這件事的影響，「JYP娛樂」此後對於周子瑜的相關發言、行為，都格外謹慎注意。
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今年將滿39歲的火星人布魯諾（Bruno Mars），本名彼得基恩埃爾南德斯（Peter Gene Hernandez），1985年出生於夏威夷檀香山，是一位多才多藝的美國歌手、詞曲作家、音樂製作人和舞者，他在舞台有著迷人氣質，音樂深情且令人陶醉，爆發力歌喉駕馭各種曲風，從流行、節奏藍調、雷鬼、放克、迪斯可到搖滾都有，數次橫掃全球排行榜冠軍。
火星人布魯諾出道時，首張專輯《Doo-Wops & Hooligans》中的單曲〈Just The Way You Are〉和〈Grenade〉讓他迅速走紅，特別是目前累積19億瀏覽的〈Just the Way You Are〉，後來都成了許多新人指名的定情曲，亦是當今不敗的婚禮金曲。2016年，他發行了第3張錄音室專輯《24K Magic》，一舉斬獲7項葛萊美獎，成為全球最受歡迎的藝人之一。
好久不見「台灣寶貝」 火星人布魯諾唱完卻喊：謝謝中國台灣
火星人布魯諾相隔6年，本月9月7日、8日再來台，並首次登陸高雄開唱，吸引超過10萬名觀眾搶票朝聖，他不僅在場上高喊「寶貝」，更在IG附上台灣國旗寫下「Thank you Taiwan」，感謝台灣歌迷這2天的陪伴與支持，原本是美事一樁，沒想到卻引來中國粉絲不滿，他趕緊把原文改為「Thank you Kaohsiung」並撤掉台灣國旗，轉頭在微博寫下「謝謝中國台灣」，讓人看到下巴掉下來。
許多歌迷湧入火星人布魯諾的貼文刷一排台灣國旗，「我們是台灣，不要因為別人給的壓力而改變你的貼文」、「你讓台灣粉絲心碎了」、「幸好我不是你的粉絲」、「台灣和中國不同，別亂說！我們台灣是一個國家」、「你應該知道台灣不是中國的一部分」、「為什麼台灣國旗要被移除？我們是台灣，不是中國」。
明明火星人布魯諾在2場的高雄演唱會上多次喊出「Taiwan」，甚至還說「寶貝我好想你」，關係為何說變就變？原來他9月22日在中國深圳有演唱會，網友推測他若不表態，活動恐怕會被取消，認為火星人布魯諾應是為了還賭債，不能失去在中國接下來的演出與收入，才會出現「欺負善良台灣人」的行為，「自己愛不愛國不需要用別人來證明愛國，Bruno Mars喊了多少次台灣，大家不是沒聽到欸，怎麼說忘就忘了」。
台灣人太善良 只要中國人生氣「外國人都不敢說NO」
事實上，許多藝人都因為台灣國旗的關係，常常被迫表態與噤聲，而2016年還未成年的周子瑜「國旗事件」，令大家至今難忘。
周子瑜作為TWICE的老么成員，於2015年10月以一曲《Like OOH-AHH》正式出道，同年底卻因為在節目上揮舞中華民國國旗慘遭黃安舉報，澈底惹怒中國，使得「JYP娛樂」在中國的演出受影響，到了隔年2016年僅16歲的子瑜，就被JYP逼出來道歉「否認不是台獨」、「我是中國人」，才平息中國怒火。
道歉影片中，子瑜素顏憔悴，穿上黑衣站在白牆前表示：「大家好，我有話想對大家說。大家好，我是周子瑜，對不起，本應該早些出來道歉，因為不知道如何面對現在的情況，一直不敢直接面對大家，所以現在才站出來。」片段不只讓台灣人看傻眼，其他國家也對此感到不解。也因為這件事的影響，「JYP娛樂」此後對於周子瑜的相關發言、行為，都格外謹慎注意。