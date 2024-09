火星人微博高喊「謝謝中國台灣」！IG突編輯拔掉Taiwan、國旗圖案

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲火星人布魯諾(Bruno Mars)來台開唱掀起風暴,一連兩天演唱會嗨翻高雄。(圖/Live Nation Taiwan)

▲火星人布魯諾IG發完感謝文後又更新,把Taiwan、中華民國國旗拿掉。(圖/Bruno Mars IG)

▲火星人在微博寫下「謝謝中國台灣」,不敢挑戰小粉紅底線。(圖/Bruno Mars微博)

火星人布魯諾(Bruno Mars)時隔6年再度來台開唱,9月7、8日一連兩天嗨翻高雄國家體育場(世運主場館),吸引數萬粉絲到場朝聖;演唱會結束後,火星人也到台北酒吧開派對慶祝,昨(11)日更在IG發文寫道「Thank you Taiwan」,不過就有網友發現,火星人發文沒多久後,突然把中華民國國旗圖案拿掉,關鍵字Taiwan也編輯成Kaohsiung,並在微博發文「謝謝中國台灣」,如此反覆的舉動引起台人不滿。火星人來台開唱掀起風暴,不只去到高雄,火星人9日晚間也到台北知名夜店舉辦慶功派對,還沒唱夠的他,當晚直接衝上DJ台嗨唱多首熱門歌曲,將After Party的現場氣氛炒到最高點,讓台北的粉絲也能大飽耳福。昨日火星人分別在IG、微博發文,貼出一段40多秒的高雄演唱會片段感謝台灣,但用字卻是兩樣情。只見火星人在IG用英文寫道「Thank you Taiwan」,還附上國旗、愛心圖案,微博則是發文高呼「謝謝中國台灣」。貼文曝光立刻引起討論,不少中國網友在微博逼問,「為什麼ins(IG)發的不一樣」、「ins配的什麼國旗?」、「只有一個中國」。火星人似乎也敵不過小粉紅的怒火,今日凌晨就透過編輯,默默把IG文案改成「Thank you Kaohsiung」,關鍵字Taiwan直接被消失,中華民國國旗圖案也被拿掉,讓台灣粉絲傻眼,心碎直呼:「免費場地用好用滿,結果…」、「正常發揮…不然小粉紅會崩潰」、「見人說人話、見鬼當然說鬼話了」、「很懂眉角喔,求生慾很強」、「哈,青鳥要抵制布魯諾,千萬別再讓這種虛情假意的人來台灣騙錢」、「國際巨星還要看中國臉色喔?」