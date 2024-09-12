火星人微博高喊「謝謝中國台灣」！IG突編輯拔掉Taiwan、國旗圖案

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▲火星人布魯諾（Bruno Mars）來台開唱掀起風暴，一連兩天演唱會嗨翻高雄。（圖／Live Nation Taiwan）

▲火星人布魯諾IG發完感謝文後又更新，把Taiwan、中華民國國旗拿掉。（圖／Bruno Mars IG）

▲火星人在微博寫下「謝謝中國台灣」，不敢挑戰小粉紅底線。（圖／Bruno Mars微博）

火星人布魯諾（Bruno Mars）時隔6年再度來台開唱，9月7、8日一連兩天嗨翻高雄國家體育場（世運主場館），吸引數萬粉絲到場朝聖；演唱會結束後，火星人也到台北酒吧開派對慶祝，昨（11）日更在IG發文寫道「Thank you Taiwan」，不過就有網友發現，火星人發文沒多久後，突然把中華民國國旗圖案拿掉，關鍵字Taiwan也編輯成Kaohsiung，並在微博發文「謝謝中國台灣」，如此反覆的舉動引起台人不滿。火星人來台開唱掀起風暴，不只去到高雄，火星人9日晚間也到台北知名夜店舉辦慶功派對，還沒唱夠的他，當晚直接衝上DJ台嗨唱多首熱門歌曲，將After Party的現場氣氛炒到最高點，讓台北的粉絲也能大飽耳福。昨日火星人分別在IG、微博發文，貼出一段40多秒的高雄演唱會片段感謝台灣，但用字卻是兩樣情。只見火星人在IG用英文寫道「Thank you Taiwan」，還附上國旗、愛心圖案，微博則是發文高呼「謝謝中國台灣」。貼文曝光立刻引起討論，不少中國網友在微博逼問，「為什麼ins（IG）發的不一樣」、「ins配的什麼國旗？」、「只有一個中國」。火星人似乎也敵不過小粉紅的怒火，今日凌晨就透過編輯，默默把IG文案改成「Thank you Kaohsiung」，關鍵字Taiwan直接被消失，中華民國國旗圖案也被拿掉，讓台灣粉絲傻眼，心碎直呼：「免費場地用好用滿，結果…」、「正常發揮…不然小粉紅會崩潰」、「見人說人話、見鬼當然說鬼話了」、「很懂眉角喔，求生慾很強」、「哈，青鳥要抵制布魯諾，千萬別再讓這種虛情假意的人來台灣騙錢」、「國際巨星還要看中國臉色喔？」