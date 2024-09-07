火星人布魯諾空降高雄演唱片段曝！中文喊「寶貝好想你」嗨翻粉絲

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▲ 火星人布魯諾（Bruno Mars）2024高雄世運演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）

▲布魯諾不僅在台上大喊：「寶貝我好想你！」更將擦汗過的毛巾丟向觀眾席。（圖／Live Nation Taiwan）

▲Bruno Mars不僅連唱2天，9月9日更將在台北舉辦派對。（圖／民眾提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）一連兩天在高雄世運舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）

火星人布魯諾（Bruno Mars）今（7）日登上高雄世運主場開唱，睽違6年再度來台，現場湧入上萬名歌迷，造成場外交通癱瘓，但仍擋不住粉絲的熱情，在演唱會過程中，Bruno Mars更是全力放電，在台上用中文大喊：「寶貝！我好想你！」讓粉絲瘋狂尖叫，而Bruno Mars唱歌的片段也被現場聽眾錄下後在網路上瘋傳，讓網友驚呆，狂喊：「跟CD根本一模一樣。」今晚的Threads上滿滿都是高雄相關的話題，因為不僅布魯諾在世運開唱，就連超殺男團Energy都在高雄巨蛋展開演唱會，而近期出演電影《角頭－大橋頭》而被瘋狂討論的王陽明則是現身瑞豐夜市，讓整個高雄地區交通大亂，而其中網路上討論最熱烈的，還是火星人Bruno Mars，不少聽眾將演出片段錄下，放到網路上讓網友一同欣賞，其中粉絲們開心分享：「真的好好聽」、「現場聽也太感動」、「確定不是播CD嗎」、「跟CD根本一模一樣！」而Bruno Mars也霸氣寵粉，為了來台還特地練習中文，更在舞台上用中文展示練習成果，大喊：「寶貝！我好想你！」讓粉絲直呼起雞皮疙瘩：「太暈了」、「跟我結婚！」不只如此，由於近期高雄天氣幾乎每天都飆破33度，Bruno Mars在台上演出也因為滿頭大汗，而將擦汗的黑色毛巾直接丟向觀眾席，造成瘋搶潮。事實上，Bruno Mars起初只預計在高雄開唱1場，時間訂在9月8日，但沒想到門票一開售，5萬張門票就被搶購一空，導致沒搶票成功的粉絲抱怨連連，後續主辦單位便緊急在臉書上宣布：「預售霸氣完售！緊急加場！連看兩天！」緊急加開9月7日的場次，結果加開場次一開放購票，也馬上被搶光，可見他的高人氣。而這次不只高雄演唱會，Bruno Mars更將舉辦官方「After Party」，預計在9月9日晚上9點於台北KOR Taipei舉辦，票價5000元，可兌換1瓶香檳，要多陪粉絲一晚。夜店老闆夏天倫日前就在Threads發文，喊話會為粉絲精心準備這場派對：「Bruno Mars火星人布魯諾來台堅持要來KOR Taipei一趟，我跟團隊就必須要日夜加班製作出一場讓大家一生難忘的派對。」