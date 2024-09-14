2024中秋節有垃圾車嗎　各地垃圾清運時間、回收定點與路線一次看

2024年中秋節9月17日在星期二，今年沒有連假，會有垃圾車嗎？《NOWnews今日新聞》整理各地區垃圾車清運時間調整、回收定點與清運路線等資訊，帶讀者一文掌握。要特別提醒，中秋節少不了烤肉，但如果是用卡式爐燒烤，用完的瓦斯罐記得要採「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」正確4步驟回收，以免釀火災等危害。
想知道你家垃圾車幾點來？會停在哪些地方收運？可點選環境部環境管理署「全國垃圾車清運路線查詢網」查詢。
相關新聞：烤肉網不能直接丟垃圾！中秋節烤肉架、竹籤、瓦斯罐正確分類公開
📍基隆市：尚未公布
📍台北市：17日中秋節垃圾車正常收運。台北市環保局指出，全年實施垃圾及資源回收物（廚餘）周收五日，及周日與周三不收，如因農曆新年（初一~初三）停止收運或因天然災害停止收運時，會在網站上公告。
此外，若是錯過垃圾車也可至「限時收受點」丟垃圾。各限時收受點位置及其服務時間，詳情請至環保局網站，點選便民服務/臺北市限時定點垃圾、資源（廚餘）回收收受點查詢。
📍新北市：17日中秋節正常收運，垃圾清運資訊可上「新北樂圾車」網站查詢。
📍桃園市：尚未公布
📍新竹縣：橫山鄉17日中秋節暫停垃圾車收運，其餘地區尚未公布
📍新竹市：尚未公布
📍苗栗縣：公館鄉17日中秋節暫停垃圾車收運，其餘地區尚未公布
📍苗栗市：17日垃圾車正常收運。苗栗市清潔隊固定周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾之外，國定假日皆有清運垃圾。
📍台中市：9月17日中秋節停止沿街垃圾收運，當天改為定時定點服務，時間、地點可點擊「113年台中市國定假日垃圾收運定時定點表」查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，可設定垃圾車到3分鐘或5分鐘推播通知，再也不會錯過垃圾車。
台中垃圾清運大車隊APP下載連結：【Android】、【IOS】
📍彰化縣：彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等5鄉鎮市17日中秋節暫停垃圾車沿線收運垃圾，其餘鄉鎮市收運服務不打烊。
📍南投縣：尚未公布
📍雲林縣：虎尾鎮17日中秋節垃圾車暫停收運，其餘地區尚未公布。
📍嘉義縣：尚未公布
📍台南市：17日中秋節依各區收運班表正常收運。台南市垃圾車為「周收4日」，也就是說採一、三、五、六或一、三、五、日垃圾車收運的新市區、善化區、柳營區、白河區、下營區、佳里區、將軍區、北門區、東山區、六甲區、安定區、七股區、新港區，以及學甲區、新營區中秋節（星期二）正常有垃圾車，但其餘地區沒有喔。
如有疑問請連繫各區清潔隊➤https://reurl.cc/bXb82v
環保服務專線➤08000-66666
📍高雄市：尚未公布
高雄市清潔資訊即時查詢APP下在連結：【Andriod】、【iOS】
📍屏東縣：尚未公布
📍屏東市：尚未公布
屏東市「樂圾通」APP下載連結：【Android】、【iOS】
📍宜蘭縣：17日中秋節垃圾車垃圾車正常收運。如有異動，依各公所清潔隊公告為準。
📍宜蘭市：17日中秋節垃圾車正常收運。宜蘭市垃圾清運除天災或春節外，固定星期三、星期六停收，不受連假、三節，補班影響。
📍花蓮縣：光復鄉17日中秋節垃圾車暫停收運，其餘地區尚未公布。
📍花蓮市：尚未公布
📍台東縣：池上鄉17日中秋節垃圾車正常清運，其餘地區尚未公布。
📍台東市：17日中秋節正常清運
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📍基隆市：尚未公布
📍台北市：17日中秋節垃圾車正常收運。台北市環保局指出，全年實施垃圾及資源回收物（廚餘）周收五日，及周日與周三不收，如因農曆新年（初一~初三）停止收運或因天然災害停止收運時，會在網站上公告。
此外，若是錯過垃圾車也可至「限時收受點」丟垃圾。各限時收受點位置及其服務時間，詳情請至環保局網站，點選便民服務/臺北市限時定點垃圾、資源（廚餘）回收收受點查詢。
📍新北市：17日中秋節正常收運，垃圾清運資訊可上「新北樂圾車」網站查詢。
📍桃園市：尚未公布
📍新竹縣：橫山鄉17日中秋節暫停垃圾車收運，其餘地區尚未公布
📍新竹市：尚未公布
📍苗栗縣：公館鄉17日中秋節暫停垃圾車收運，其餘地區尚未公布
📍苗栗市：17日垃圾車正常收運。苗栗市清潔隊固定周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾之外，國定假日皆有清運垃圾。
📍台中市：9月17日中秋節停止沿街垃圾收運，當天改為定時定點服務，時間、地點可點擊「113年台中市國定假日垃圾收運定時定點表」查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，可設定垃圾車到3分鐘或5分鐘推播通知，再也不會錯過垃圾車。
台中垃圾清運大車隊APP下載連結：【Android】、【IOS】
📍彰化縣：彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等5鄉鎮市17日中秋節暫停垃圾車沿線收運垃圾，其餘鄉鎮市收運服務不打烊。
📍南投縣：尚未公布
📍雲林縣：虎尾鎮17日中秋節垃圾車暫停收運，其餘地區尚未公布。
📍嘉義縣：尚未公布
📍台南市：17日中秋節依各區收運班表正常收運。台南市垃圾車為「周收4日」，也就是說採一、三、五、六或一、三、五、日垃圾車收運的新市區、善化區、柳營區、白河區、下營區、佳里區、將軍區、北門區、東山區、六甲區、安定區、七股區、新港區，以及學甲區、新營區中秋節（星期二）正常有垃圾車，但其餘地區沒有喔。
如有疑問請連繫各區清潔隊➤https://reurl.cc/bXb82v
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📍高雄市：尚未公布
高雄市清潔資訊即時查詢APP下在連結：【Andriod】、【iOS】
📍屏東縣：尚未公布
📍屏東市：尚未公布
屏東市「樂圾通」APP下載連結：【Android】、【iOS】
📍宜蘭縣：17日中秋節垃圾車垃圾車正常收運。如有異動，依各公所清潔隊公告為準。
📍宜蘭市：17日中秋節垃圾車正常收運。宜蘭市垃圾清運除天災或春節外，固定星期三、星期六停收，不受連假、三節，補班影響。
📍花蓮縣：光復鄉17日中秋節垃圾車暫停收運，其餘地區尚未公布。
📍花蓮市：尚未公布
📍台東縣：池上鄉17日中秋節垃圾車正常清運，其餘地區尚未公布。
📍台東市：17日中秋節正常清運