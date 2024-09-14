烤肉網不能直接丟垃圾！中秋節烤肉架、竹籤、瓦斯罐正確分類公開

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▲一次性烤肉架可以用電烤爐取代。（圖／台南市環保局臉書）

▲用不鏽鋼烤肉串取代竹籤。（圖／台南市環保局臉書）

▲用鐵盤取代鋁箔紙。（圖／台南市環保局臉書）

▲用電烤爐比用煤炭安全又環保。（圖／台南市環保局臉書）

▲可盡量自備容器到傳統市場採買食材。（圖／台南市環保局臉書）

▲用完的瓦斯罐回收前，一定要確認已清空，單獨包裝並加註「內有高壓瓶」警語再回收。（圖／台南市環保局臉書）

▲文旦（柚子）皮是廚餘，桃園不分生熟全都回收。（圖／桃園環保局 護守桃花源臉書）

▲文旦（柚子）皮在新竹市是一般垃圾，不是廚餘喔。（圖／新竹市環保局網站）

024年中秋節9月17日在星期二，雖然今年沒有連假，但不少人提前在周末開烤肉趴，只是你知道烤完肉的垃圾該怎麼丟、怎麼分類嗎？其實我們經常使用一次性的烤肉網、拋棄式金屬烤肉架都不能直接丟垃圾，要洗乾淨後分類回收。《NOWnews今日新聞》整理中秋烤肉竹籤、瓦斯罐、文旦（柚子）皮的正確丟法，並公開6種烤肉不製造垃圾的方法，帶讀者一文搞懂。台南市政府環境保護局指出，中秋家家戶戶烤肉，為圖方便使用的免洗餐具、食材包裝，一場烤肉下來，少說幾百樣垃圾跑不掉。環保局因此和 RE-THINK 重新思考合作，日前推出「中秋節烤肉6種不製造垃圾的方法」，團圓烤肉時能減少垃圾產生，照樣快樂過中秋。1.一次性烤肉架可以用電烤爐取代2.比起用不可回收之竹籤，使用不鏽鋼刀叉更好3.烤肉常用之鋁箔紙可以用小鐵盤來承裝食物4.使用木炭、煤炭，不如用電烤爐來的安全又環保5.採買食材時盡量選擇傳統市場的無包裝6.電烤爐或卡式爐用完的瓦斯罐高壓瓶，要依高壓容器正確回收方法「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」4步驟，以避免進入垃圾壓縮車後，因機器擠壓、摩擦產生火花造成危害。📍拋棄式烤肉架：清洗後，交給資源回收車📍一次性烤肉網：清洗後，交給資源回收車📍竹籤：折半後，丟一般垃圾📍鋁箔紙：直接丟一般垃圾📍煤炭：冷水降溫後，丟一般垃圾📍保麗龍生鮮盤：去除保鮮膜後，交給資源回收車📍瓦斯罐（高壓瓶）：清空後，須單獨包裝並註明「內有高壓瓶」再交給資源回收車📍文旦（柚子）皮：是廚餘喔！在有分「生廚餘」、「熟廚餘」的縣市是屬於生廚餘，但桃園不分生熟，全回收。不過，新竹市環保局曾回答市民提問，表示柚子皮屬硬質果皮，為避免影響廚餘回收品質，要併同一般垃圾處理方式處理。不過，柚子皮除了變堆肥（或垃圾）外，還有不少用途。Step 1：切除文旦（柚子）皮白色部分後放進玻璃瓶Step 2：倒入75％酒精，記得要蓋過柚子皮Step 3：靜置1~2周後，將柚子皮萃取液混入清水及適量小蘇打粉，就可以製成天然清潔劑，用於去除污漬，無論桌面、地板都很有效唷！把文旦（柚子）皮曬乾，點燃就可以當蚊香，能用來驅趕蚊蟲！