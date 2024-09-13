二宮和也「模仿台灣短腿美女記者」採訪　竹內涼真同步抬腳：超屌

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▲二宮和也、竹內涼真（左）相隔5年再來台，宣傳《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》。（圖／記者李政龍攝）

▲二宮和也、竹內涼真直呼台菜吃好吃。（圖／大鴻藝術）

▲《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》見面會今晚登場，吸引1100粉絲購票支持。（圖／大鴻藝術FB）

▲二宮和也、竹內涼真（右）覺得台灣記者採訪的模式很神奇，跟日本大不同。（圖／大鴻藝術）

日劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》將於本週日（9／15）播出大結局，男主角二宮和也（嵐Arashi成員）跟配角竹內涼真特地飛來台灣宣傳，今（13）日晚間8點在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，2人活動前接受台灣媒體訪問，見到15位記者超快的打字手速，雙帥不斷發出震驚讚嘆聲，還一直研究報社記者的「伸腿打字模樣」，搭配劇中「冠狀動脈繞道直接吻合術」，發明新形容詞，說記者是「打字吻合術」，幽默爆笑。《黑色止血鉗》第一季自2018年開播，二宮和也劇中飾演性格孤僻的天才醫生「渡海征司郎」，竹內涼真則是實習醫師「世良雅志」，該劇逼真的手術情節、人性險惡與社會議題，甫開播就深受歡迎；時間過去6年，2人再度披上白袍主演續集《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》，但是二宮和也換了身分，飾演「渡海征司郎」的雙胞胎神醫哥哥「天城雪彥」，最擅長的手術就是心臟「冠狀動脈繞道直接吻合術」，竹內涼真則順利升職當外科醫生，兩人攜手拯救無數病患，劇中還跟「韓國女神」崔智友飆戲，再次榮登本季黑馬日劇，完結篇將於本週日播出。二宮和也上次來台是2019年11月跟「嵐」來開記者會，竹內涼真則是2019年9月來台舉辦粉絲見面會；今天2人剛好都是相隔5年再訪台，，二宮和也感激表示：「大家一如往常的熱情歡迎我來台灣！」竹內涼真也很感動說道：「我拍攝的辛苦值得了！能夠跨海來到台灣，謝謝大家喜歡我們的作品，我很開心。」雙帥一下飛機，就直奔知名餐廳喝雞湯，二宮和也透露事前就做好功課，如今終於圓夢吃到，「很好吃！」竹內涼真頻頻稱讚台灣食物美味，「雖然這次是匆忙快閃，但還是有好好調查一番，跟工作人員說我一定要吃，把握時間喝雞湯，味道真是驚為天人啊」。除了喝湯，二宮和也還吃了炒飯，竹內涼真再度吃貨上身發表美食評鑑：「日本的炒飯沒台灣的好吃，雞湯還是一整隻雞，肉還剝好給大家吃！」他笑說有閒的話，自己要在日本開一家「知名雞湯老店」。其實他們都沒想過《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》會紅到能去台灣、韓國舉辦粉絲見面會，二宮和也說：「我聽到的時候很驚訝，雖然第一季也有提過，但我就想說台灣的人是在哪看《黑色止血鉗》，是真的有看嗎？到了第二季有上串流平台，迴響真的高，才知道原來辦見面是可行的，不過當初在拍攝時不知道會有這活動，我很開心，帶著輕鬆心情來到台灣，滿像在旅行，像是一種努力拍攝之後的犒賞。」雙帥今天的見面會上，會跟觀眾一起看《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》第9集，時長為45分鐘，追完劇後會抽粉絲上台同樂，竹內涼真搞笑問：「上來動手術？」一番話讓二宮和也放聲大笑，他立刻表示：「開玩笑的啦！」事實上，這場訪問的過程中，翻譯只要一把藝人的回答翻譯完，在場的15位記者就會同步低頭快速紀錄打字，每重複上述動作，二宮和也跟竹內涼真就會發出「哇」的讚嘆聲，還會指著一些記者講悄悄話，講祕密的聲音大到令在場的人好奇「2人都在聊什麼？」竹內涼真透露日本的採訪環境，記者是不會拿出電腦邊訪邊筆記，都只會放手機錄音，再回去慢慢打，台灣則是相反，在場記者就說：「我們的手機只是裝飾！」竹內涼真表示：「所以我在日本受訪，偶爾會覺得是不是講的不夠完整，沒有好好傳達給記者我的想法，但今天在台灣，完全沒有這樣的感覺，真的很厲害！」二宮和也還指著某一位記者，隨後跟竹內涼真1秒同步「抬腳」說：「覺得他的肌肉好像很有力很厲害！」該記者對此解釋：「我只是腳太短（因為在支撐筆電）...」竹內涼真就說：「打字吻合術！」因為「吻合術」是《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》劇中的手術名，幽默話語逗樂全場。