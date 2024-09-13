竹內涼真「太壯、太性感」被投訴　二宮和也爆料：奶頭還跑出來

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▲二宮和也、竹內涼真（右）相隔5年來台會粉絲。（圖／blackpean_tbs X）

▲二宮和也、竹內涼真來台舉辦《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》見面會。（圖／大鴻藝術）

日本天團「嵐（Arashi）」成員二宮和也、竹內涼真攜手主演電視劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》，第10集大結局將在15日播出，2人特地飛來台灣與1100名粉絲追劇，看完第9集後還與粉絲度過美好時光。活動上除了話家常，更抽4位幸運者上台玩猜題遊戲，意外曝光竹內涼真在拍攝片場都會不小心露奶頭，害工作人員臉紅心跳。雙帥陪粉絲追完第9集的45分鐘後，跟粉絲閒聊之外，也抽4位粉絲上台看劇中片段、幕後花絮玩猜題，二宮和也劇中都會說「心臟真美」，主持人就Cue二宮和也、竹內涼真以「真美」造句，二宮和也表示：「小籠包真美！」竹內涼真問：「珍珠奶茶怎麼說？」由於太長太難，簡短變成「珍奶真美」，發音太逗趣，全場笑歪。有一題是猜二宮和也的手掌，沒想到歌迷盲猜猜中，二宮和也、竹內涼真嚇傻，一起比出手掌給台下看，最後歪樓變成「一起比愛心」，全場再度心花怒放。最後一道題目不是戲劇片段跟花絮，而是工作人員的爆料「因為竹內涼真的關係，在片場都會心跳加速」，一番話讓雙帥「霧煞煞」，二宮和也瘋狂搶答：「因為他太愛在現場模仿佐伯先生（內野聖陽 飾）但是怕被發現！」、「他6年前（拍第一季時）的衣服現在穿不下！」沒想到通通答錯，當事人竹內涼真一頭霧水，最後小心翼翼回答：「因為拍攝現場太熱了，我一直穿露出手臂的背心？」答案正解就是「現場穿裸露衣服」，二宮和也補槍：「他確實都會穿籃球服背心，一直跟工作人員吵說『是不是會看到乳頭』！」2人笑說這題的爆料「是造型師爆料的吧」，二宮和也再說道：「他今天到台灣的時候，裡面也是穿背心！」主持人就玩諧音哏：「竹內涼真『真的很清涼』。」相當幽默。由於2人都是相隔5年再訪台，能有機會再來台見粉絲，都抱持感恩的心：「真的很開心，大家真的太溫暖，太喜歡大家了。」他們也說《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》完結篇會加長25分鐘，叮嚀粉絲務必追劇。見面會結束後，他們還走到活動場地門口，一一歡送粉絲離場，相當暖心。2人今晚下班後，將於明天飛往首爾繼續《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》見面會，結束24小時旋風訪台行程。