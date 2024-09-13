直擊／「嵐」二宮和也、竹內涼真到台灣了！見800人接機耍帥放電

日本天團「嵐（Arashi）」成員二宮和也、男神竹內涼真攜手主演熱門電視劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》，2人今（13）日「黑色星期五」來台宣傳，雙帥早上11點抵達松山機場，一步入接機大廳看到800多位粉絲迎接，他們開心揮手致意，也站定位給媒體拍照長達1分半，2人從出來到離開，全程總計露臉3分鐘。
17.8cm最帥身高差！二宮和也、竹內涼真相隔5年再來台
二宮和也跟竹內涼真將於今天晚上8點在新莊Zepp New Taipei舉辦《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》粉絲見面會，演出的2000張門票全數售完；2人今天一早搭機來台，11點2分抵達松山機場，11點32分現身接機大廳，一看到沒有盡頭的粉絲排排站，雙帥高舉雙手大力揮舞，和遠方的粉絲打招呼。
他們隨後走到走道正中間，站定位給媒體拍照，聽到記者要求「可以比愛心嗎？」他們微婉拒絕，竹內涼真以「比讚」的手勢代替，二宮和也繼續堅持做自己「放送陽光微笑」，拍了約1分半後才離開，此時現場立刻大暴動，全場人潮擠到兩側與後方追逐搶拍雙帥，二宮和也跟竹內涼真保持微笑，一路揮手揮到上車。
值得一提的是，二宮和也上次來台是2019年11月跟「嵐」來開記者會，竹內涼真則是2019年9月來台舉辦粉絲見面會；今天2人剛好都是相隔5年再訪台，身高185.8cm的竹內涼真跟身高168cm的二宮和也站在一起，相差17.8cm的最萌身高差畫面，融化在場800多位接機粉絲。
《黑色止血鉗》介紹 雙帥尬「韓國女神」崔智友
電視劇《黑色止血鉗》第一季自2018年開播，二宮和也劇中飾演性格孤僻的天才醫生「渡海征司郎」，竹內涼真則是實習醫師「世良雅志」，該劇逼真的手術情節、人性險惡與社會議題，甫開播就深受歡迎；時間過去6年，2人再度披上白袍主演續集《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》，但是二宮和也換了身分，飾演「渡海征司郎」的雙胞胎哥哥「天城雪彥」，竹內涼真則順利升職當外科醫生，兩人攜手救無數病患，劇中還跟「韓國女神」崔智友飆戲，再次榮登本季黑馬日劇。
二宮和也、竹內涼真介紹 1個是天團偶像、1個是知名模特兒演員
二宮和也今年41歲，老婆為伊藤綾子，育有2個女兒。他是日本的演員、歌手、聲優，隸屬天團「嵐」的成員，但他在2023年離開傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂）自立門戶當老闆，但團體不解散，跟星達拓娛樂仍有團體合約，獨立後的他，也多了YouTuber的身分，工作更多元。
他是在1996年13歲時加入「傑尼斯事務所」，1999年跟大野智、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤組成「嵐」出道，唱而優則演，推出許多膾炙人口的電視電影，代表作包含《貧窮貴公子》、《即使弱也會得勝》、《黑色止血鉗》、《MY FAMILY》、《來自硫磺島的信》、《大奧》、《殺戮都市》、《白金數據》、《我的長崎母親》等。
竹內涼真今年31歲，本名為「竹內崚」，原本立志成為足球員的他，最後因為受傷放棄夢想；因為喜歡出風頭，而對演藝圈產生興趣，他在熟人的推薦下先是參加雜誌男性模特兒試鏡，最後以「竹內涼真」作為藝名出道。他的代表作包含《假面騎士Drive》、日版《梨泰院Class》（六本木Class）、《Believe－為你架起的橋梁－》等；最近還接下人氣電玩遊戲《人中之龍》翻拍的真人劇《人中之龍～Beyond the Game～》，男主角「桐生一馬」就是由他飾演。
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二宮和也跟竹內涼真將於今天晚上8點在新莊Zepp New Taipei舉辦《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》粉絲見面會，演出的2000張門票全數售完；2人今天一早搭機來台，11點2分抵達松山機場，11點32分現身接機大廳，一看到沒有盡頭的粉絲排排站，雙帥高舉雙手大力揮舞，和遠方的粉絲打招呼。
他們隨後走到走道正中間，站定位給媒體拍照，聽到記者要求「可以比愛心嗎？」他們微婉拒絕，竹內涼真以「比讚」的手勢代替，二宮和也繼續堅持做自己「放送陽光微笑」，拍了約1分半後才離開，此時現場立刻大暴動，全場人潮擠到兩側與後方追逐搶拍雙帥，二宮和也跟竹內涼真保持微笑，一路揮手揮到上車。
值得一提的是，二宮和也上次來台是2019年11月跟「嵐」來開記者會，竹內涼真則是2019年9月來台舉辦粉絲見面會；今天2人剛好都是相隔5年再訪台，身高185.8cm的竹內涼真跟身高168cm的二宮和也站在一起，相差17.8cm的最萌身高差畫面，融化在場800多位接機粉絲。
《黑色止血鉗》介紹 雙帥尬「韓國女神」崔智友
電視劇《黑色止血鉗》第一季自2018年開播，二宮和也劇中飾演性格孤僻的天才醫生「渡海征司郎」，竹內涼真則是實習醫師「世良雅志」，該劇逼真的手術情節、人性險惡與社會議題，甫開播就深受歡迎；時間過去6年，2人再度披上白袍主演續集《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》，但是二宮和也換了身分，飾演「渡海征司郎」的雙胞胎哥哥「天城雪彥」，竹內涼真則順利升職當外科醫生，兩人攜手救無數病患，劇中還跟「韓國女神」崔智友飆戲，再次榮登本季黑馬日劇。
二宮和也、竹內涼真介紹 1個是天團偶像、1個是知名模特兒演員
二宮和也今年41歲，老婆為伊藤綾子，育有2個女兒。他是日本的演員、歌手、聲優，隸屬天團「嵐」的成員，但他在2023年離開傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂）自立門戶當老闆，但團體不解散，跟星達拓娛樂仍有團體合約，獨立後的他，也多了YouTuber的身分，工作更多元。
他是在1996年13歲時加入「傑尼斯事務所」，1999年跟大野智、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤組成「嵐」出道，唱而優則演，推出許多膾炙人口的電視電影，代表作包含《貧窮貴公子》、《即使弱也會得勝》、《黑色止血鉗》、《MY FAMILY》、《來自硫磺島的信》、《大奧》、《殺戮都市》、《白金數據》、《我的長崎母親》等。
竹內涼真今年31歲，本名為「竹內崚」，原本立志成為足球員的他，最後因為受傷放棄夢想；因為喜歡出風頭，而對演藝圈產生興趣，他在熟人的推薦下先是參加雜誌男性模特兒試鏡，最後以「竹內涼真」作為藝名出道。他的代表作包含《假面騎士Drive》、日版《梨泰院Class》（六本木Class）、《Believe－為你架起的橋梁－》等；最近還接下人氣電玩遊戲《人中之龍》翻拍的真人劇《人中之龍～Beyond the Game～》，男主角「桐生一馬」就是由他飾演。