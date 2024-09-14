4000萬高雄住百坪透天！嘆搬台北剩十幾坪　被嗆：別拿鄉下房價比

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▲台北市房子愈蓋愈小，26坪小宅室內只剩十幾坪。（示意圖／品牌提供）

▲全台各縣市房屋成交單價排行。（圖／翻攝樂居網）

房價戰南北！網友分享自己在高雄花4000萬元買了「夢想宅」，是位在市區的電梯透天，附門口2車位，室內可用實坪為120坪，好奇同樣的總價在台北能買到什麼房子，結果一查嚇壞了，發現4000萬買台北房，室內實坪只剩十幾坪，直呼：「台北人好瘋！」但卻被一票人罵翻，認為他不該拿鄉下房價來對比。原PO日前在Dcard發文，分享自己在高雄市區買到夢想宅，是社區電梯透天，附門口2車位，扣掉電梯跟陽台，室內可用坪數是120坪，市區生活機能便利、走路就可上班，總價4000萬元，讓他相當滿意，好奇「假設有一天我厭倦南部生活，把房子賣掉到台北可以買什麼？」結果一查整個被嚇到。」原PO分享查詢的台北市實價登錄，總價4000~4500萬房子都是26坪上下的房子，換算每坪單價落在153萬~160萬元間，直呼：「我的天，這些也不是說豪宅喔，賣這個價位。」讓他無法接受的還有，而且，驚呼：「我未來一個月管理費預計也2000元而已，該有的不該有的公設都有，他們每個都我比我double 還多，是有什麼尊爵服務嗎？」感嘆台北有錢人真多，「」。貼文引發房價戰南北，不少人批評原PO不該拿鄉下房價和台北房價相比，氣得他反擊「現在連高雄市區也是鄉下了嗎？Costco、百貨公司、捷運都有耶」，但也有人認為，從房價來看，就是鄉下和都市的差距。根據樂居資料顯示，屋齡5年內各縣市近1年的成交單價，，其次是新北市52.76萬元，新竹市每坪48.27萬元第3，新竹縣44.24萬元第4，而台中市則是每坪42.3萬元第5，，小輸排第6名桃園市的每坪35.82萬元，苗栗縣以32.11萬元緊追在高雄之後。