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竹內涼真快閃台灣！PO三面中華民國國旗「曝真實心情」：我會再來

記者陳雅蘭／綜合報導

▲竹內涼真連發多文，內文附上台灣國旗並表示愛台灣，跟火星人布魯諾（Bruno Mars）的行為大不同。（圖／竹內涼真IG）
▲竹內涼真連發多文，內文附上台灣國旗並表示愛台灣，跟火星人布魯諾（Bruno Mars）的行為大不同。（圖／竹內涼真IG）
美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）刪除台灣國旗引起各界討論；快閃來台的日本男神竹內涼真與他大不同，在IG連續上傳三面台灣國旗，並表示：「我還會再來！」暖哭許多粉絲。

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▲火星人布魯諾微博喊「謝謝中國台灣」　IG感謝文拔掉中華民國國旗（圖／Bruno Mars IG）
▲▼火星人布魯諾的IG感謝文「拔掉中華民國國旗」、「Taiwan」關鍵字，還在微博喊「謝謝中國台灣」（下）。（圖／Bruno Mars IG、Bruno Mars微博）
▲火星人布魯諾微博喊「謝謝中國台灣」。（圖／Bruno Mars微博）
 
火星人刪Taiwan跟國旗符號　台灣歌迷心碎滿地

美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末（9／7、9／8）在高雄開唱，離台前發文「謝謝台灣」並附上中華民國國旗符號，慘被中國歌迷圍剿，他只好刪除Taiwan相關字眼，並在微博高喊「中國台灣」才平息中國歌迷怒火；但也因此失去不少台灣歌迷，大家直呼：「好失望。」

▲竹內涼真連PO三個台灣國旗，表示「我還要再來」。（圖／竹內涼真IG）
▲竹內涼真連PO三個台灣國旗，表示「我還要再來」。（圖／竹內涼真IG）
竹內涼真、二宮和也快閃台灣24hr　愛上台灣連發3面國旗

竹內涼真跟日本天團「嵐（Arashi）」成員二宮和也昨（13）日來台舉辦主演電視劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》的粉絲見面會，雙帥此趟為快閃台灣行程，13日中午一落地松山機場，吃了午餐之後就直奔新莊Zepp New Taipei會場彩排，隨後進行媒體訪問，小歇片刻後就登台舉辦見面會，晚間10點多活動完滿落幕，他們今天搭機離台前往南韓，展開《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》首爾場見面會，快閃寶島24小時，鋼鐵人無誤。

不過這點工作應該難不倒身經百戰的二宮和也、竹內涼真，竹內涼真更是不喊累的更新IG，放上此趟在台的點點滴滴，從機場到吃美食都有，更寫下：「感謝台灣的大家，我還會再來的！#台灣 #台北。」同時附上滿滿中華民國國旗與愛心圖案，「愛歹丸」溢於言表。

竹內涼真PO台灣國旗的行為，其實與火星人跟台灣的「誤會」毫無關聯，但很多參加完見面會、在機場見到生人的粉絲，依然激動不已，很開心見到他喜歡台灣，希望竹內涼真短期內能再快快來台辦見面會，而他與台灣相關的發文，已破3萬讚數，感染力強大。

竹內涼真介紹　原本想當足球員「轉當模特兒變演員」

竹內涼真今年31歲，本名為「竹內崚」，原本立志成為足球員的他，最後因為受傷放棄夢想；因為喜歡出風頭，而對演藝圈產生興趣，他在熟人的推薦下先是參加雜誌男性模特兒試鏡，最後以「竹內涼真」作為藝名出道。他的代表作包含《假面騎士Drive》、日版《梨泰院Class》（六本木Class）、《Believe－為你架起的橋梁－》等；最近還接下人氣電玩遊戲《人中之龍》翻拍的真人劇《人中之龍～Beyond the Game～》，男主角「桐生一馬」就是由他飾演

▲竹內涼真分享在台灣的點點滴滴。（圖／竹內涼真IG）
▲竹內涼真分享在台灣的點點滴滴。（圖／竹內涼真IG）

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