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日本「鳥貴族」新光三越南西開幕試營運！店員推薦串燒菜單一覽

記者蕭涵云/綜合報導

▲日本「鳥貴族」台灣首發新光三越台北南西店開幕試營運，掀起民眾排隊搶吃。掌握店員推薦串燒菜色、約90項菜單均一價100元一次整理。（圖／翻攝自新光三越台北南西店FB）
▲日本「鳥貴族」台灣首發新光三越台北南西店開幕試營運，掀起民眾排隊搶吃。掌握店員推薦串燒菜色、約90項菜單均一價100元一次整理。（圖／翻攝自新光三越台北南西店FB）
日本「鳥貴族」以親民價格「含稅360日圓均一價」，供應美味的燒鳥串燒聞名。台灣首發新光三越台北南西店昨（15）日試營運，已掀起民眾排隊搶吃，預計9月20日正式開幕。《NOWnews今日新聞》幫大家掌握店員推薦串燒菜色、約90項菜單均一價100元一次整理。

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創業近40年的日本平價連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」總算在台開幕，昨日下午於新光三越台北南西店一館5樓試營運，現場迅速掀起民眾排隊搶吃。在日以親民價格「含稅360日圓均一價」；鳥貴族來台菜單也曝光，從鹽烤、串燒、醬烤、前菜、特色料理、飯麵類、甜品、飲品都有，約90項菜單全品項「新台幣100元均一價」並酌收10%服務費。

▲台灣鳥貴族約90項菜單全品項「新台幣100元均一價」並酌收10%服務費。（圖／翻攝自新光三越台北南西店FB）
▲台灣鳥貴族菜單約90項菜色，串燒、特色料理都來了。（圖／翻攝自新光三越台北南西店FB）
幫大家掌握必吃菜色，朝聖必點可任選三種口味的貴族串燒，尤其店員推薦「鹽烤雞胸串」、「醬烤雞腿串」，還有饕客才懂吃的「山藥泥鐵板燒」。不過可以注意到，鳥貴族的串燒類都是一盤2串，雞肉類串燒從雞翅、雞里肌到雞皮、雞胗、雞心等內臟都一應俱全。而且招牌「貴族雞湯釜飯」也一起登台，由於上桌還要炊飯30分鐘，記得第一輪就先點起來才不會等太久。

▲店內開闊玻璃窗打造愜意視野。（圖／翻攝自新光三越台北南西店FB）
▲店內開闊玻璃窗打造愜意視野。（圖／翻攝自新光三越台北南西店FB）
「鳥貴族」特地在台灣找來國內最大白羽肉雞廠商，與大成集團旗下都城實業股份公司合資，順利於承諾的今年第三季，在台灣開出東南亞第一間海外店。雖然鳥貴族希望成為「台灣最平價居酒屋」，但日前受訪時直言「原物料、醬料仍須仰賴日本進口，還有日圓匯率」，2原因影響台灣售價仍略高於日本。

提醒大家，鳥貴族台灣首發店，即日起至9月19日試營運期間，營業時間為14:00～21:00；預計於9月20日正式開幕，將配合百貨公司時間營運。初期暫不開放預約與訂位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲台灣鳥貴族菜單全品項「新台幣100元均一價」並酌收10%服務費。（圖／翻攝自台灣鳥貴族FB）
▲台灣鳥貴族菜單全品項「新台幣100元均一價」並酌收10%服務費。（圖／翻攝自台灣鳥貴族FB）
▲身為居酒屋的鳥貴族，酒單自然不會讓人失望，台灣菜單還看得到金車旗下的柏克金科隆啤酒。（圖／翻攝自台灣鳥貴族FB）
▲身為居酒屋的鳥貴族，酒單自然不會讓人失望，台灣菜單還看得到金車旗下的柏克金科隆啤酒。（圖／翻攝自台灣鳥貴族FB）

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