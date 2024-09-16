特企／K-Food Fair 2024 IN TAIWAN

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萬眾期待的「K-Food Fair 2024」於九月連續三天進駐遠百信義A13舉辦。 本次「K-Food Fair 2024」開幕式於9月13日當天邀請了駐 台北韓國代表部 李殷鎬代表、 aT韓國農水產食品流通公社香港支社 金顯鎬支社長 、遠東百貨徐雪芳總經理、韓國水產品台北貿易支援中心金振輝代表、 台灣韓國食品進口商聯合會葉鍵祥會長一同為此次活動揭開序幕。此次活動展位設計方面采用大膽鮮艷的色彩，結合韓國傳統圖案，不僅展示了韓國傳統文化，還增加了展位的時尚感。 K-Food Fair台灣站將設有韓國人參宣傳區、韓國葡萄宣傳區、品牌宣傳區、文化體驗區以及8家台灣韓國食品進口商廠商 （韓華、敬永、韓麗、韓英、偉創、台灣伯連、韓森、廣富園）的美食攤位，除了帶來韓國人氣小食、農產品，像辛奇、醬類、飲品以及酒類，每天還會有魚餅年糕、涼拌煎餃、辛奇餅等美食試吃活動。「品牌宣傳區」携手雪岳山綠色食品，為廣大消費者帶來最受歡迎韓國美食“束草紅螃蟹醬”的品嘗活動，浸滿湯汁的蟹醬搭配香噴噴的米飯，拌出美味，讓人忍不住想來嘗一嘗！「市場試銷區」展示韓國極具潛力的新產品並分時段提供試吃/試飲不同的產品，希望補充消費者對新產品的需求。「韓國食品體驗區」為對韓國美食倍感親切的消費者推出由名廚Lina以韓國彩椒製作的特色食譜。 例如炒年糕、辛奇餅、涼拌煎餃，等等提供給大家又熟悉又好吃的韓國美食。除了韓國美食之外還要強調在「文化體驗區」可以體驗韓國傳統小游戲“投壺游戲”的樂趣，還有卡片DIY、扇子繪畫、韓式化妝體驗等豐富多彩的文化體驗。本次「K-Food Fair 2024」有來自韓國的藝術公演團在現場帶來精彩傳統節目，活動三天，舞臺區除了音樂表演之外，還有K-POP隨機舞蹈演出！ 還會有K-FOOD問答秀、味覺挑戰王等邀請訪客參加的精彩節目，快樂不斷，福利不停！本次活動現場更設立「美食直播放送區」，特邀美食達人Yen.妍言現場講解韓國產品，並有開箱活動好禮相送，打造綫上綫下 “沉浸式”的韓國美食體驗。韓國農水產食品流通公社香港支社金顯鎬支社長更是表示：“希望通過本次活動， 更多的臺灣消費者可以更進一步的體驗韓國食品和文化， 並期待促進優秀韓國食品的消費。 ”