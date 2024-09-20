大谷翔平創下50轟50盜超級紀錄！王貞治：我盜壘一年最多才10次

大谷翔平50轟50盜合理嗎？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日創造歷史，他在面對邁阿密馬林魚隊比賽中，單場三響砲，6打數6安打，海灌10分打點，帶領道奇隊以20:4大勝馬林魚，大谷在第三打席轟出本季第50轟全壘打，這也是達成「50轟50盜」的歷史性時刻，日本職棒過去也只有1987年的秋山幸二完成43轟38盜的紀錄，因此大谷可說是美日職棒不可多得的人才，生涯擁有868轟的「世界全壘打王」王貞治也提到大谷翔平的表現，他說：「大谷是會人讓感到驚奇的男人，我生涯最多才10次盜壘。」也對他感到十分佩服。
王貞治生涯累積868轟 生涯最後一年還有單季30轟
大谷本季在今天賽前，就已經累積48轟，今天一口氣達標，包括49轟、50轟，還有9局上的51發全壘打。
對於大谷50轟50盜的紀錄，現任日職軟銀鷹隊會長王貞治表示：「我真的嚇了一跳，這三支全壘打一口氣達成，總而言之，他就是會讓人感到驚訝的男人，每一年、每一年都讓人有更新的期待，然後車底實現，所以他的球迷也越來越多，對自己的要求也越高，之後持續超越自己。」
王貞治生涯有55轟全壘打，對於大谷有機會超越或接近，他說：「大谷有機會超越，也要對手願意跟他對決吧，」而對於50盜部分，王貞治開玩笑說：「以50次盜壘來說，日本的盜壘王，也很少有像他這樣的數字，所以他還是很厲害，我跟盜壘比較無關，生涯一年最多才10次盜壘成功。」
對於大谷翔平未來還可以有何紀錄產生？王貞治表示：「他會怎樣繼續帶給我們驚奇呢？」更期待大谷的一舉一動。
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大谷本季在今天賽前，就已經累積48轟，今天一口氣達標，包括49轟、50轟，還有9局上的51發全壘打。
對於大谷50轟50盜的紀錄，現任日職軟銀鷹隊會長王貞治表示：「我真的嚇了一跳，這三支全壘打一口氣達成，總而言之，他就是會讓人感到驚訝的男人，每一年、每一年都讓人有更新的期待，然後車底實現，所以他的球迷也越來越多，對自己的要求也越高，之後持續超越自己。」
王貞治生涯有55轟全壘打，對於大谷有機會超越或接近，他說：「大谷有機會超越，也要對手願意跟他對決吧，」而對於50盜部分，王貞治開玩笑說：「以50次盜壘來說，日本的盜壘王，也很少有像他這樣的數字，所以他還是很厲害，我跟盜壘比較無關，生涯一年最多才10次盜壘成功。」
對於大谷翔平未來還可以有何紀錄產生？王貞治表示：「他會怎樣繼續帶給我們驚奇呢？」更期待大谷的一舉一動。