下班路直擊／粉絲「被隔超遠」沒看到宋慧喬不離開！她出來送飛吻

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▲記者會場外，聚集超過百名粉絲想看宋慧喬。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲宋慧喬相隔7年來台，出席代言記者會。（圖／記者葉政勳攝影）

南韓演員宋慧喬今（24）日難得在台公開露臉，出席了長達45分鐘的代言記者會，因為是媒體活動，粉絲能看到本人的機會非常低，但大家依舊不放棄機會，百位粉絲拿著簽名板在活動場外守候，雖然幸運看見本尊，但可惜沒獲得簽名，宋慧喬站在遠遠的地方以「飛吻」福利，送給在場每一位等待她的人。宋慧喬的記者會於下午2點45分結束，活動場外聚集超過百位粉絲駐足，拿著簽名板盼著一絲絲能得到女神簽名的機會。工作人員也十分貼心，拉好布條幫粉絲安排動線與位置，如果宋慧喬願意走過來，就能在不推擠的安全環境下幫各位簽名。結束記者會的宋慧喬，接受了3至4家的雜誌訪問後，於3點50分離開會場，被3位保鑣保護的她，站在遠處見到粉絲以熱烈的尖叫聲歡迎自己，雖然沒有走過來，但她在進電梯前送上福利飛吻，便速速搭上電梯離開。粉絲沒有拿到簽名，但能看到本人15秒，也是相當滿足的離去。