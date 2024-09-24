42歲宋慧喬「我靠臉吃飯的」：希望慢慢變老　勵志金句感謝台灣人

南韓女神宋慧喬接下台灣保養品代言，今（24）日在台北舉辦記者會，現年42歲的她，很坦然面對「變老」的事實，提到過去不知道被稱為「童顏美女」，後來知道被讚美，其實有一點點壓力，「我隨著年齡變老，雖然我不是很在意，但我還是希望能好好保養自己，讓自己老得慢一點。我很開心能依照這個年齡演出適合的角色，雖然不怕老，但我畢竟是一個要露臉的公眾人物，雖然會慢慢老去，但不是很在意」。
《黑暗榮耀》改變了宋慧喬 只想對自己說「妳辛苦了」
提到讓宋慧喬「顛覆形象」的角色，非《黑暗榮耀》裡的「文同珢」莫屬，這個角色也是宋慧喬出道28年來，擺脫「女神」、「公主」形象的關鍵。宋慧喬說，在接到劇本後，其實很擔心自己無法把「文同珢」的悲慘遭遇演出來，「但劇本真的很完美，還有其他演員的表現，都在在幫到我發揮演技，讓我慢慢投入角色，讓我演起來沒想像中的痛苦」。
主持人詢問宋慧喬，曾因為《黑暗榮耀》在「百想藝術大獎」上感謝自己「宋慧喬妳辛苦了」，但馬上被宋慧喬糾正是「青龍系列大獎」典禮上，她說：「那是在青龍獎上說的，那天是我拍完一個作品後，帶著很多的遺憾，是不到後悔的程度，只是覺得我應該要演的更好，那天也是第一次，我覺得要稱讚我自己，我也從沒稱讚自己做得好不好，不管是演員宋慧喬、或是女人宋慧喬，都沒讚美過，而且會得那個獎，都是觀眾投票選出的，我就突然很想稱讚我自己『妳真的辛苦了』，所以我就想說了這句話」。
為戲剪超短髮沒問題 「我會繼續努力拍戲，不讓大家失望」
宋慧喬除了拍戲，近年也上遍各大雜誌拍攝畫報，髮型、服裝尺度多變，詢問她的極限能到哪裡？如果被要求剪跟男性一樣短的短髮，會願意接受挑戰嗎？宋慧喬霸氣表示：「我不會因為一個角色，就去拒絕外型的挑戰，如果有角色需要剪短髮、穿的跟現在不一樣，那是沒問題的！」更透露近期會有新作品跟大家見面，「很快會有好消息」，要大家好好期待。
記者會最後，宋慧喬感性致謝：「我還是想說，隔這麼多年再來台，依然受到這麼熱情的歡迎，我真的很開心，可能是因為我選了很好的作品，才被大家看到，才有這麼多的支持，我還是會繼續努力拍戲的，我絕對不會讓大家失望，希望大家身體健康，今年還剩下幾個月，也希望大家也要好好享受喔。」
宋慧喬介紹！本名叫「宋慧教」 她本人知道但不要求更改
宋慧喬在國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作，1996年以《初戀》出道。雖然現在是女神，但早期的她什麼戲都接，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，劇中角色更是用本名「慧喬」取名「吳慧喬」，是一個超任性的大學生，劇中表現出的刻薄行為，因其出乎意料的魅力而大受歡迎，加上形象與她的美麗外貌相反，因此躍升「青春明星」。
事實上，宋慧喬的漢字本名是叫「宋慧教」，在出道時，中文翻譯根據韓文「교」的發音而將她的名字音譯作宋慧喬，這個譯名被華語圈的媒體沿用至今；曾在中國、香港發展並拍攝電影《我是女王》、《一代宗師》、中台製作的《太平輪》上下集的她也知情，順應方便從未要求更正。
而宋慧喬的名字由來，是源自媽媽的胎夢，夢境則是有一隻在森林裡喝水的梅花鹿望著宋慧喬的母親，鹿的角是用紅寶石做成，所以才取名「宋慧喬」。
女神感情史 交往的男星都是帥哥
出道慢慢爬上女一的宋慧喬，後來接到《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》等電視劇女主角，後來真正讓她於亞洲大走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。
雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角。
宋慧喬小檔案
生 日：1981年11月22日（42歲）
身 高：161cm
體 重：45kg
MBTI：INFJ
緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基
婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）
代表作：
《順風婦產科》
《藍色生死戀》
《情定大飯店》
《All In 真愛宣言》
《浪漫滿屋》
《他們的世界》
《太陽的後裔》
《黑暗榮耀1》
《黑暗榮耀2》
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提到讓宋慧喬「顛覆形象」的角色，非《黑暗榮耀》裡的「文同珢」莫屬，這個角色也是宋慧喬出道28年來，擺脫「女神」、「公主」形象的關鍵。宋慧喬說，在接到劇本後，其實很擔心自己無法把「文同珢」的悲慘遭遇演出來，「但劇本真的很完美，還有其他演員的表現，都在在幫到我發揮演技，讓我慢慢投入角色，讓我演起來沒想像中的痛苦」。
主持人詢問宋慧喬，曾因為《黑暗榮耀》在「百想藝術大獎」上感謝自己「宋慧喬妳辛苦了」，但馬上被宋慧喬糾正是「青龍系列大獎」典禮上，她說：「那是在青龍獎上說的，那天是我拍完一個作品後，帶著很多的遺憾，是不到後悔的程度，只是覺得我應該要演的更好，那天也是第一次，我覺得要稱讚我自己，我也從沒稱讚自己做得好不好，不管是演員宋慧喬、或是女人宋慧喬，都沒讚美過，而且會得那個獎，都是觀眾投票選出的，我就突然很想稱讚我自己『妳真的辛苦了』，所以我就想說了這句話」。
為戲剪超短髮沒問題 「我會繼續努力拍戲，不讓大家失望」
宋慧喬除了拍戲，近年也上遍各大雜誌拍攝畫報，髮型、服裝尺度多變，詢問她的極限能到哪裡？如果被要求剪跟男性一樣短的短髮，會願意接受挑戰嗎？宋慧喬霸氣表示：「我不會因為一個角色，就去拒絕外型的挑戰，如果有角色需要剪短髮、穿的跟現在不一樣，那是沒問題的！」更透露近期會有新作品跟大家見面，「很快會有好消息」，要大家好好期待。
記者會最後，宋慧喬感性致謝：「我還是想說，隔這麼多年再來台，依然受到這麼熱情的歡迎，我真的很開心，可能是因為我選了很好的作品，才被大家看到，才有這麼多的支持，我還是會繼續努力拍戲的，我絕對不會讓大家失望，希望大家身體健康，今年還剩下幾個月，也希望大家也要好好享受喔。」
宋慧喬介紹！本名叫「宋慧教」 她本人知道但不要求更改
宋慧喬在國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作，1996年以《初戀》出道。雖然現在是女神，但早期的她什麼戲都接，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，劇中角色更是用本名「慧喬」取名「吳慧喬」，是一個超任性的大學生，劇中表現出的刻薄行為，因其出乎意料的魅力而大受歡迎，加上形象與她的美麗外貌相反，因此躍升「青春明星」。
事實上，宋慧喬的漢字本名是叫「宋慧教」，在出道時，中文翻譯根據韓文「교」的發音而將她的名字音譯作宋慧喬，這個譯名被華語圈的媒體沿用至今；曾在中國、香港發展並拍攝電影《我是女王》、《一代宗師》、中台製作的《太平輪》上下集的她也知情，順應方便從未要求更正。
而宋慧喬的名字由來，是源自媽媽的胎夢，夢境則是有一隻在森林裡喝水的梅花鹿望著宋慧喬的母親，鹿的角是用紅寶石做成，所以才取名「宋慧喬」。
女神感情史 交往的男星都是帥哥
出道慢慢爬上女一的宋慧喬，後來接到《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》等電視劇女主角，後來真正讓她於亞洲大走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。
雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角。
宋慧喬小檔案
生 日：1981年11月22日（42歲）
身 高：161cm
體 重：45kg
MBTI：INFJ
緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基
婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）
代表作：
《順風婦產科》
《藍色生死戀》
《情定大飯店》
《All In 真愛宣言》
《浪漫滿屋》
《他們的世界》
《太陽的後裔》
《黑暗榮耀1》
《黑暗榮耀2》