快訊／方文琳深夜突自爆食道癌零期！病況曝光　讚好友江蕙是貴人

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▲方文琳（中）透露，因為去年江蕙安排與榮總陳威明院長（左）、王鵬惠主任（右）拍攝六分鐘護一生公益廣告而結緣。（圖／翻攝自方文琳臉書）

▲方文琳（右）和江蕙（左）交情深厚，方文琳日前透露當初見到江蕙因為藥物治療身體和臉部都浮腫，忍不住哭了。（圖／翻攝自方文琳臉書）

59歲女星方文琳昨（25）日深夜突在臉書上自爆，今年六月底在北投健管中心做全身健檢，竟發現食道癌零期，目前恢復狀況良好，等待切片報告期間她心情非常難熬，女兒與她當下一對眼就掉淚，她也透露最感謝的貴人就是好友江蕙，因去年透過江蕙牽線拍公益廣告而認識醫生，進而發現自己生病。方文琳昨日深夜在臉書上透露，今年六月底做健檢，因家族病史有大腸癌、胃癌，在收到健檢報告當下，她只簡單關注重點項目。直到隔天女兒細看後才發現食道癌項目部分顯示為紅字，兩天後驗血報告出爐，醫生打來告知癌指數高達9.8，再過兩天後醫生電話透露切片報告結果：「切片報告是癌前病變，希望能轉榮總再做進一步檢查。」等待病情宣布前是最痛苦的時刻，方文琳表示，當時女兒來到房裡，和她一對眼就哭了，女兒還忍不住邊哭邊輕拍方文琳：「不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」原來這幾年來，方文琳都會在睡前喝一小杯58高粱，平常也超愛喝熱湯，甚至曾不小心燙到嘴巴破掉她都無所謂，但其實就是傷害了食道，而醫生也透露，最主要罹癌原因應該還是濃烈的高粱酒。當下，她坦然安慰女兒：「碰上了就面對吧，即使不好，媽咪這一生也夠精彩不後悔了。」術後兩個月，她回診做內視鏡檢查傷口，方文琳確定恢復狀況良好才寫出來跟粉絲報平安，也希望藉由自己經驗分享，「」她也強調，「她也感謝身邊很多貴人，尤其謝謝江蕙二姐，因為去年安排與榮總陳威明院長，王鵬惠主任拍攝六分鐘護一生公益廣告而結緣。她也爆料笑說，「住院期間二姐來探望，一般來探望病人不就都帶水果、營養補給之類的，你們知道我這可愛的阿姐帶啥？一大盒保濕面膜哈哈哈～二姐說，病房冷氣很強皮膚要顧好，看我是不是很細心啊。」