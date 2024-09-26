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方文琳罹食道癌！自爆愛喝熱湯　每晚1杯高粱助眠：是放鬆解藥

記者吳昕蓓／綜合報導

▲59歲資深女星方文琳自爆罹患食道癌零期，坦言自己一向自律，只是愛喝熱湯，且有在睡前喝一小杯58高粱的習慣，可能因此而傷害到食道，「是放鬆解藥。」（圖／方文琳臉書）
▲59歲資深女星方文琳自爆罹患食道癌零期，坦言自己一向自律，只是愛喝熱湯，且有在睡前喝一小杯58高粱的習慣，可能因此而傷害到食道，「是放鬆解藥。」（圖／方文琳臉書）
59歲資深女星方文琳今（26）日凌晨自爆罹患食道癌零期，動完手術確認已經康復，她才向外界宣布這段難熬的過程，坦言自己一向自律，只是愛喝熱湯，且有在睡前喝一小杯58高粱的習慣，可能因此而傷害到食道，「是放鬆解藥。」女兒于齊薇更難過到哭著打她，讓她感到心碎。

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▲▼方文琳侃侃而談與王傑轟轟烈烈的舊情，博得許多網友好感，稱讚她人美，心胸又寬大。（圖／百靈果News YouTube、方文琳臉書）
▲方文琳凌晨自爆罹患食道癌零期，動完手術確認已經康復，她才向外界宣布這段難熬的過程。（圖／方文琳臉書）
方文琳3年沒做健檢，6月去做檢查，意外發現癌指數竟高達9.8，方文琳無奈，「心都不好受，也知道面對面將會是無法控制情緒。」有天晚上女兒到她房裡，忍不住情緒崩潰，邊哭邊拍打她：「不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」方文琳也回應：「碰上了就面對吧，即使不好，媽咪這一生也夠精彩不後悔了。」

方文琳坦承，「這幾年來我都在睡前喝一小杯58高粱，還有平常也超愛喝熱湯，燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道，最主要還是濃烈的高粱吧！」她原本不喝酒，卻為了助眠每天喝，「尤其在更年期煩躁身心症狀更是我睡前的放鬆解藥。」檢查出來是癌前病變，花了5個小時切除10公分面積的腫瘤，「術後幾天喝水、流質食物都吞嚥困難也很痛。」

▲方文琳深夜突自爆食道癌零期，目前恢復狀況良好，也透露女兒知道當下就飆淚，好友二姐江蕙也貼心帶禮物來醫院探望。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲方文琳經過2個月的治療康復。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲方文琳（右）和江蕙（左）交情深厚，方文琳透露當初見到江蕙因為藥物治療身體和臉部都浮腫，忍不住哭了。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲方文琳（右）和江蕙（左）交情深厚，江蕙還曾到醫院去探病。（圖／翻攝自方文琳臉書）
方文琳不吃止痛藥，希望讓自己記取教訓，也所幸還是零期，不需要接收化療，由於出院後還要用類固醇藥物治療，她擔心會因此導致月亮臉、水牛肩，本來一度想辭演舞台劇，這段期間江蕙也有去探望過她，帶的禮物是一和保濕面膜，讓她哭笑不得，江蕙還表示：「病房冷氣很強皮膚要顧好，看我是不是很細心啊！」成為意外小插曲。

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