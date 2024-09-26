牙籤屋大爆發！北台灣前10超小宅出爐　1坪最貴140萬、公設比60%

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▲歷年北台灣前10小基地建案一覽。（圖／住展雜誌提供）

台北街頭「牙籤屋」大爆發！住展雜誌彙整北台灣歷年推出小基地的集合式住宅建案（不含透天），前十小面積落在19.5至30.9坪，今年在台北市捷運信義安和站生活圈推出的新成屋「沃和」，基地面積20.8坪來到史上次小。目前最小基地紀錄保持建案是2013年台北市伊通街巷弄宅「三境ｅ通」的19.5坪。住展雜誌發言人陳炳辰指出，北台灣10大迷你建案中有6筆都在台北市，綜觀歷年百坪以下建案，台北市也占了超過一半、達50.1%，顯示首都開發飽和、大型素地稀缺，小基地可通過危老方式整合、成本低，市場接受度也不錯，只要地段好，建商對小基地也有高度興趣。房子雖然小，但單價卻不輸人！陳炳辰表示，近年台北市基地百坪以內的推案，平均開價達每坪126.8萬元，次小的「沃和」開價來到1坪140萬元，「金星斐麗」也有每坪128.7萬元的待售物件，各有大安與天母門牌加持，在價位依舊不容小覷。除了台北市外，去年在桃園市觀音工業區的「璞居」，前年在新北市新莊區的「沐之森」和「智寶360+」均可見基地面積僅25.1至27坪，具備產業區、交通機能和低總優勢。小基地趨勢也從台北向外擴散，近兩年新北三重、桃園中壢及新竹東區、北區、竹北等地都有小基地推案。陳炳辰分析，主因是小型土地或危老案取得成本低，搶搭房市熱潮，低總價小宅就能創造大效益，像竹北市高鐵特區、三重區台北橋周邊目前的小基地案來到7、8字頭，顯露開發價值。不過，陳炳辰也提醒，小基地產品屋主需分攤較多公共設施面積，排行榜裡就有公設比高達50%~60%案例，室內面積不到10坪，宜居性可能大打折扣，下手前要想清楚。