F1台中／角田裕毅是誰？解密冠軍賽車RB8　馬力、規格、戰績整理

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▲角田裕毅是日本第21位F1賽車手，也是本賽季目前排名最高的亞洲車手。（圖／Red Bull提供）

▲Red Bull 展示秀2021年曾在沙烏地阿拉伯登場，RB8賽車當街展演燒胎等特技。（圖／翻攝Red Bull）

▲角田裕毅（Yuki Tsunoda）將駕駛世界冠軍賽車RB8進行表演。（圖／Red Bull提供）

台灣首場F1賽車Red Bull Showrun今（28）天中午在台中七期市政路上封街登場！日本F1賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）將駕駛Red Bull冠軍賽車RB8，在觀眾眼前示範甩尾、近距離加速及原地燒胎等熱血賽車招式。角田裕毅是誰？F1戰績如何？那台RB8馬力有多大？規格、戰績如何？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。24歲的日籍F1賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）出身於神奈川縣相模原市，爸爸角田信明也曾是賽車手，4歲時先從兒童卡丁車開始接觸賽車，在爸角栽培下，一路從卡丁車、F4、F3、F2 快速崛起，2021年正式登上F1殿堂，成為日本歷來第21 位 F1 車手。歷經三個賽季洗禮，角田裕毅今年代表 Visa Cash App RB F1（簡稱RB F1車隊或VCARB車隊）車隊表現不俗，在七站大獎賽中順利搶下積分，目前積分累計達 22 分，超越自己前兩賽季的表現，也是本賽季目前排名最高的亞洲車手。F1賽車RB8是知名一級方程式賽車，2012 年為Red Bull贏得 F1 世界錦標賽總冠軍。根據Red Bull官網資料顯示，RB8賽車搭載聲浪迷人的V8引擎，擁有750匹馬力，車重700公斤。外媒《Carwow》曾安排電動超跑Rimac Nevera、McMurtry Spierling與F1冠軍賽車BR8同場進行400公尺加速賽，RB8開局就被電動超跑狠甩在後頭吃灰，最後由Rimac Nevera在三場比賽中拿下兩勝，贏得比賽。據了解，Rimac Nevera 在 1.9 秒就可完成零百加速，而McMurtry Spierling零百加速則只要 1.4秒。雖然RB8輸給了電動超跑，但RB8昔日在F1賽場上的戰績依舊輝煌。根據Red Bull官網資料顯示，RB8讓 Red Bull 車隊贏得 7 場勝利、14 個頒獎台、9 個桿位，並在2012 年總共獲得 460 分。已晉升 Red Bull 車隊名人堂的德國巨星維特爾 （Sebastian Vettel），當年駕駛RB8囊括5站大獎賽第一，最後以 281 分總積分登上 2012 年 F1 車手世界冠軍，Red Bull 車隊也榮獲世界冠軍。特別的是，維特爾和 RB8登上F1世界冠軍寶座時，角田裕毅只有 12 歲，當時他正參戰日本少年卡丁車錦標賽，這次他能親自操駕BR8，也算一圓兒時的夢想。📍活動日期：2024年9月28日（六）📍活動地點：臺中市政路前（封街展演）📍「Red Bull Showrun Taichung F1賽車」活動時程表10:00 - 12:00 開放入場（請預留足夠時間入場，將有兩道驗票關卡）12:00 - 14:00 Red Bull Showrun Taichung- 開幕表演 - 九天民俗技藝團- RB8 1st Round- 中場表演 - 血肉果汁機- RB8 2nd Round- 中場表演 - 二輪特技車手- RB8 3rd Round- 車手巡禮- 終場表演 - 頑童 MJ116