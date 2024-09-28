F1台中／冠軍車RB19也來了！擁有F1賽車要多少錢？Red Bull給答案

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▲Red Bull RB18 F1賽車。（圖／翻攝Red Bull官網）

▲F1賽車超熱血，但魅力的背後也暗藏著致命風險，根據統計，從1950年代至今，就有超過50餘名賽車手在比賽過程中不幸喪命。（圖／美聯社／達志影像）

▲F1賽車速度非常快，車手常常必須忍受強大的G力加減速，安全氣囊的設計可能會讓它容易在這樣的情況下被觸發、遮蔽車手視線，反而更加危險。（圖／美聯社／達志影像）

台灣首場F1賽車Red Bull Showrun今（28）在台中登場，不只有24歲日本F1賽車手角田裕毅操駕冠軍賽車RB8，示範燒胎、衝場特技，甫退役的Red Bull冠軍車RB19也來了，民眾可近距離一睹其風采。說道Red Bull冠軍F1賽車，你知道如果想擁有一輛真正的F1賽車要花多少錢嗎？Red Bull曾公開給答案，「一輛F1賽車要多少錢？有錢就買得到嗎？」相信這兩大問題是不少熱血車友共同的疑惑，Red Bull曾在官網解惑，。不過Red Bull也表示，要為實際的F1賽車定價很困難，因為一支F1車隊光是在2022賽季，可能就已經擲上約1億4560萬美元（約新台幣45.8億元）。想買到真正參戰F1賽道的真F1賽車難度超高，那買一輛外觀看起來一模一樣的F1展示車要多少錢呢？Red Bull曾表示，在f1authentics.com平台顯示，F1賽車以約10萬英鎊起跳，不過，Red Bull也說了，這輛「平價」F1賽車是沒有發動機或變速箱的，它或多或少是輛有方向盤的賽車外殼，是一件豪華且奢侈的擺設。萬物皆有價！如果想要一輛完整、隨時可以駕駛又具有歷史意義的F1賽車要多少錢？Reb Bull曾說明：「它將會非常昂貴！」通常可從公開拍賣中取得，以Senna-McLaren、a Schumacher-Ferrari為例，都不低於500萬，嗯是歐元喔，也就是Red Bull也提醒，理論上這些車都是真的能開，不過最好還是要避免啟動精細的賽車技術，因為「即使你成功避開護欄和牆壁，損毀亦在所難免。這歷史悠久的賽車技術根本不適合業餘愛好者」。就拍賣史上最昂貴的F1賽車而言，由於其相對簡單的機械裝置和不存在的電子設備，確有其事。由📍活動日期：2024年9月28日（六）📍活動地點：臺中市政路前（封街展演）📍「Red Bull Showrun Taichung F1賽車」活動時程表10:00 - 12:00 開放入場（請預留足夠時間入場，將有兩道驗票關卡）12:00 - 14:00 Red Bull Showrun Taichung- 開幕表演 - 九天民俗技藝團- RB8 1st Round- 中場表演 - 血肉果汁機- RB8 2nd Round- 中場表演 - 二輪特技車手- RB8 3rd Round- 車手巡禮- 終場表演 - 頑童 MJ116