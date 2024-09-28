大谷翔平史上第一！單季57次盜壘成功　正式超越鈴木一朗超級紀錄

(09:11更新）大谷翔平超越鈴木一朗了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（28）日在對戰科羅拉多落磯隊比賽，先發打一棒指定打擊，首局滾地球出局，不過他在第二局就敲出右外野安打上壘，並且利用腳程盜壘成功，正式超越鈴木一朗單季56盜的日本球員盜壘紀錄，成為日本球出身單季盜壘次數締造者。目前道奇以6:1領先落磯隊。
大谷速度夠快 單季60盜壘不是夢
大谷翔平昨日單場三安猛打賞，幫道奇隊以7:2擊敗教士，完成國聯西區三連霸紀錄。沒想到大谷今天又延續紀錄，連續10場安打，近10場23支安打，打擊率持續狂飆3成06，更有機會挑戰三冠王寶座。
大谷本季已經創下連續34次盗塁成功的紀錄，盗塁成功率93.4%，已經是日本球員史上盜壘率最高紀錄。
落磯隊今天推出Cal Quantrill先發，他首局就被Teoscar Hernández轟出2分砲失分，道奇隊第二局持續猛攻，Enrique Hernández敲安後，Andy Pages獲保送。
下一棒Chris Taylor敲出中外野安打追加分數，大谷翔平相中外角138公里指叉球，硬是敲出右外野安打，他也順利追加1分打點，並且利用盜壘幫助球隊追加分數。
大聯盟日本球員盜壘紀錄，原本是鈴木一朗的單季56次盜壘，是他在2001年的菜鳥球季創下，不過大谷翔平先是追平，並一口氣超越，成為最會盜壘的日本球員，單季53轟56盜壘。
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大谷翔平昨日單場三安猛打賞，幫道奇隊以7:2擊敗教士，完成國聯西區三連霸紀錄。沒想到大谷今天又延續紀錄，連續10場安打，近10場23支安打，打擊率持續狂飆3成06，更有機會挑戰三冠王寶座。
大谷本季已經創下連續34次盗塁成功的紀錄，盗塁成功率93.4%，已經是日本球員史上盜壘率最高紀錄。
落磯隊今天推出Cal Quantrill先發，他首局就被Teoscar Hernández轟出2分砲失分，道奇隊第二局持續猛攻，Enrique Hernández敲安後，Andy Pages獲保送。
下一棒Chris Taylor敲出中外野安打追加分數，大谷翔平相中外角138公里指叉球，硬是敲出右外野安打，他也順利追加1分打點，並且利用盜壘幫助球隊追加分數。
大聯盟日本球員盜壘紀錄，原本是鈴木一朗的單季56次盜壘，是他在2001年的菜鳥球季創下，不過大谷翔平先是追平，並一口氣超越，成為最會盜壘的日本球員，單季53轟56盜壘。