國泰人壽縮手！低利房貸突喊停　5大壽險房貸方案曝：最低2.28%　

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▲富邦人壽今年7月重開房貸服務引發討論。（圖／記者顏真真攝）

▲新光人壽、富邦人壽、保誠人壽、國泰人壽及台灣人壽5大壽險房貸方案利率、條件限制一次看。（圖／記者徐銘穗製表）

國泰人壽開第一槍，緊縮房貸利率了！央行第七波打炒房前，銀行房貸水位滿，買房族急忙轉往壽險業辦房貸，不過，原利率最低的國泰人壽突將2.2%房貸取消，地板利率調高至2.38%。壽險業多表示先觀望、暫不跟進。《NOWnews今日新聞》彙整台灣5大壽險房貸方案，目前壽險房貸低利王換新光人壽當，最低利率2.28%。富邦人壽2020年9月宣布停辦房貸業務，今年7月1日起恢復受理房貸，由於時值銀行鬧錢荒，引發房貸焦慮時機，富邦人壽重回房貸市場引發討論。《NOWnews今日新聞》先前彙整壽險業房貸方案，發現國泰人壽「一段式房貸專案」利率最低2.20%，菁英保戶利率再減碼0.01%。不過，如今再看國泰人壽官網，「一段式房貸專案」利率最低2.20%已消失，目前最低利率自2.38%起，全面「以都會區／非都會區做區分，受理後再依客戶與擔保品條件綜合評估承作利率」。且限制名下持有1戶(含)以下房屋的「首購客戶」。《NOWnews今日新聞》整理新光人壽、富邦人壽、保誠人壽、國泰人壽及台灣人壽房貸專案，帶讀者一次掌握各壽險房貸利率、是否收取開辦費、綁約規定及限制。「菁英好客」最低房貸利率為2.28%，需綁約且只限六大都會區，需收取帳管費3000元。如不綁約的話，房貸利率則為3.08%起。目前利率最低2.35%，需收開辦費2000元及估價費3000~4500元。若借款3年內提前全部清償並申請開立抵押權塗銷同意書時，須支付提前清償違約金。優質客戶第1-6期固定利率2.33%，第7期起 2YTD+ 0.58%（2YTD指台灣銀行、第一銀行及合作金庫等三大行庫二年期定儲利率平均值，目前2YTD為1.75%），也就是目前第7期起利率仍為2.33%。一般客戶都會區利率2.38%起、非都會區2.65%起。方案限首購客戶，定義為借款人名下持有1戶（含）以下房屋者，即為首購客戶。如為非首購客戶，利率為表定利率調升0.05%。利率最低2.875%起，貸款額度依放款擔保品鑑估規定辦理，最高貸放成數以八成為原則，屋齡15（含）以下，最長可貸年限為30年；屋齡超過15年以上，最長可貸年限為20年。需收取開辦費8000~5萬元及估價報告費3500~5000元。