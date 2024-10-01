貓貓蟲咖波超萌聯名全面攻佔大家！手搖飲料清心福全10月聯名最終回，推出有著滿滿咖波浮雕的「立體造型恰好瓶」、「保溫瓶套組」還可以組出一整隻超萌公仔擺飾，一定要搶；Mister Donut統一多拿滋萬聖節也請出貓貓蟲咖波搗蛋，開吃幽靈咖波、殭屍小雞、獨眼波堤等甜甜圈，更有搞怪殭屍貓蟲變身冰霸杯等5款週邊一次整理。
📌清心福全x貓貓蟲咖波聯名最終回！立體造型恰好瓶、保溫瓶套組開搶
貓貓蟲咖波威力超強大，清心福全每次開賣咖波提袋、別針、書籤及冰塊盒都幾乎秒殺，連中秋節「諧音梗」咖波手搖杯都搶翻，直接帶動清心福全的業績成長3成！
10月推出聯名最終回，總算等到瘋狂敲碗的「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」，「立體造型恰好瓶」有著獨特角型瓶身、上頭還有滿滿咖波浮雕，更把圓滾滾的咖波直接設計成立體造型的杯蓋，看起來就像是咖波趴在瓶子上陪你喝手搖飲料，一秒被萌到融化。10月1日11:00起，到清心福全購買任一飲品，即可以65元加購一個咖波「立體造型恰好瓶」。
而有著深藍、淺藍兩種色調的「保溫瓶套組」，在手搖飲料杯的頂端上與底座下，分別有著可拆式的咖波造型杯蓋與底座，兩部份組合起來就能變成擺飾公仔，竟然還有收納盒功能，過去根本沒看過、有夠強大的週邊設計。採用304不鏽鋼內膽的保溫杯700ml超大容量，耐腐蝕也抗酸鹼，還附贈同材質的粗吸管與提把設計，方便使用。10月10日11:00起，到清心福全購買任一飲品，即可以850元加購一個咖波「保溫瓶套組」。
偷偷劇透，包裝外盒還可以玩咖波懷舊版「大家來找碴」遊戲，算是聯名最終回的小彩蛋。提醒大家，清心福全X貓貓蟲咖波聯名加價活動，僅限「到店」消費，不適用於外送、電話預約及經由外送平台之消費，且每人當次消費限購一個。
📌Mister Donut x貓貓蟲咖波！萬聖節「幽靈咖波」甜甜圈與5款週邊
統一多拿滋Mister Donut歡慶20週年，找來10週年的貓貓蟲咖波一起搞怪賣萌！今年萬聖節就鎖定貓貓蟲咖波，帶著殭屍貓蟲及小夥伴們和波堤獅一起玩，不只開吃蘇打可可與酸甜優格可可沾醬打造的「萬聖咖波甜甜圈」75元、還有青蘋果可可及檸檬可可沾醬的「殭屍小雞波堤圈」55元，最萌的蓬鬆「幽靈咖波甜甜圈」75元則搭配酸甜優格可可沾醬、並在內餡填滿香草鮮奶油。
Mister Donut還推出3款獨眼波堤甜甜圈各48元，開吃搞怪又可愛的「蘇打獨眼波堤」、「可可獨眼波堤」、「草莓獨眼波堤圈」，分別有蘇打及可可沾醬口味，還搭配優格可可線條及糖果米裝飾。這次限定包裝還以萬聖節主題推出貓貓蟲咖波 x波堤獅特別企劃，從甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒及飲料紙杯，都能看到超萌貓貓蟲咖波與波堤獅的可愛身影。
必搶的還有Mister Donut x貓貓蟲咖波5款實用又療癒的限量商品，10月1日起消費滿百加價購開搶，單筆限購4個，各門市現貨數量有限，售完為止。：
◾️「甜甜圈咖波摺疊購物袋」加購價199元：收納外袋還有掛勾
◾️「咖波x波堤獅搞怪瓷盤」加購價239元：約長20 x寬20 x高4cm，蒸烤、微波皆適用。
◾️「殭屍貓蟲冰霸杯」加購價399元：以萬聖節限定殭屍貓蟲設計，保熱、保冰都可以
◾️「咖波x波堤獅萬聖紙摺小車」加購價49元
另外還加碼「咖波x波堤獅自動充氣氣球」，單筆滿200元(含)以上以 icash Pay、icash 2.0進行支付，即贈乙個，每人每卡限贈乙個，各門市數量有限，售完為止。
Mister Donut甜甜圈即日起至10月8日，購買指定商品可享「買5送2」或「買6送3」優惠。指定商品為萬聖咖波甜甜圈、幽靈咖波甜甜圈、殭屍小雞波堤圈、蘇打獨眼波堤、草莓獨眼波堤圈、可可獨眼波堤、原味焙茶歐菲香、可可焙茶歐菲香、北海道雙色乳酪瑪芬、濃可可瑪芬；限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不併用；7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。
Mister Donut現做飲品即日起至10月17日更有「買一送一」，購買添加整顆布丁的「統一布丁煉乳冰沙」、「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶」或「京都焙茶」，即贈送39元「蜜糖波堤」甜甜圈一個；可補差價換購價高商品，優惠不併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。
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10月推出聯名最終回，總算等到瘋狂敲碗的「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」，「立體造型恰好瓶」有著獨特角型瓶身、上頭還有滿滿咖波浮雕，更把圓滾滾的咖波直接設計成立體造型的杯蓋，看起來就像是咖波趴在瓶子上陪你喝手搖飲料，一秒被萌到融化。10月1日11:00起，到清心福全購買任一飲品，即可以65元加購一個咖波「立體造型恰好瓶」。
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◾️「咖波x波堤獅搞怪瓷盤」加購價239元：約長20 x寬20 x高4cm，蒸烤、微波皆適用。
◾️「殭屍貓蟲冰霸杯」加購價399元：以萬聖節限定殭屍貓蟲設計，保熱、保冰都可以
◾️「咖波x波堤獅萬聖紙摺小車」加購價49元
另外還加碼「咖波x波堤獅自動充氣氣球」，單筆滿200元(含)以上以 icash Pay、icash 2.0進行支付，即贈乙個，每人每卡限贈乙個，各門市數量有限，售完為止。
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