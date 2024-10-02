颱風天也不能阻擋必勝客！台灣必勝客竟然聯名美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），成為MLB官方披薩合作夥伴，創意開吃球場造型的「呷霸丸大聯盟披薩」，把小吃「紅糟肉圓」變成壘包、還有「莫札瑞拉起司條」壘線、「美式臘腸」投手丘及「滿滿香菜」外野。還抽獎價值4萬元的MLB世界大賽套票組，除了門票還送雄獅旅遊金兌換券飛美國觀賽，《NOWnews今日新聞》搶先開箱試吃真實口感曝光。

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必勝客連颱風山陀兒都不怕，停班停課也要宣布開賣「呷霸丸大聯盟披薩」，打造從沒見過的球場造型披薩，這次請出肉圓披薩一起迎接MLB季後賽，9顆飽滿Q彈的紅糟肉圓不只是壘包、還向外野手一樣駐守在香菜球場，搭配用莫札瑞拉起司條畫出的壘線、投手丘則是鹹香美式臘腸鋪滿滿，最後還會淋上特調蒜香辣米醬作為棒球縫線。

▲必勝客「呷霸丸大聯盟披薩」，把肉圓變成壘包還有外野手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「呷霸丸大聯盟披薩」，把肉圓變成壘包還有外野手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「呷霸丸大聯盟披薩」只見肉圓躺在香菜外野中。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「呷霸丸大聯盟披薩」只見肉圓躺在香菜外野中。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》搶先開箱試吃「呷霸丸大聯盟披薩」，烤得焦香的薄脆餅皮上有著紅醬、綠葉和白透麻糬皮的肉圓，色彩很大膽；可能紅糟肉圓調味鮮明，整體口感略偏甜、外皮有Q，不過吃到投手丘會深刻感受到美式臘腸的鹹香。

雖然令人期待的外野香菜沒想像中多、但還吃得到鹹脆筍丁與香菇。可能因為颱風天菜價漲？想吃更多香菜倒是可以嚐嚐「香菜富翁肉羹披薩」。值得稱讚的是，颱風天準備再填飽肚子回烤時，發現肉圓皮軟Q度維持的不錯，沒有乾掉或變硬，只是因為這顆球場披薩餡料高度落差有點大，進烤箱時受熱均勻度不一，想讓肉圓中心都熟透的話，可能薄餅皮會比較烤焦一些，民眾或許可以嘗試覆蓋錫箔紙避免災情。

▲「呷霸丸大聯盟披薩」的美式臘腸投手丘。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「呷霸丸大聯盟披薩」的美式臘腸投手丘。（圖／記者蕭涵云攝）
▲香菜外野還原綠油油球場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲香菜外野還原綠油油球場。（圖／記者蕭涵云攝）
必勝客還設計了MLB聯名的包裝紙盒，讓大家彷彿可以和大谷翔平、達比修有、法官等明星球員一起「開箱新球場」。即日起至11月14日在必勝客官網及PK雙饗卡APP開賣，現在購買還送一盒酥炸杏鮑菇（數量有限，售完為止），單點399元，外帶買大送大、外送買大送小780元起。

▲切開肉圓餡料很飽滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲切開肉圓餡料很飽滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲球場造型「呷霸丸大聯盟披薩」，記者拿到這顆好像有點瘦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲球場造型「呷霸丸大聯盟披薩」，口味復刻之前的肉圓披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
球迷快看這，即日起至10月8日，透過必勝客官網或PK雙饗卡APP購買「呷霸丸大聯盟比薩」，還有機會抽獎MLB世界大賽套票組，每組將包含雄獅旅遊金兌換券、MLB世界大賽門票一張，總價值4萬元送你去美國觀賽。

▲必勝客打造MLB大聯盟限定包裝盒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客打造MLB大聯盟限定包裝盒。（圖／記者蕭涵云攝）
提醒大家，今天颱風假停班課，必勝客雖全省門市皆有營業，但沒有提供外送服務。不過建議民眾出門前還是先行致電確認欲前往的門市最新情況，外出也一定要注意自身安全。

▲麥當勞「香芋派」即日起至11月12日限時供應，售完為止。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞「香芋派」即日起至11月12日限時供應，售完為止。（圖／記者蕭涵云攝）
麥當勞今也無懼颱風天氣回歸開賣人氣甜點「香芋派」，酥脆外皮包覆香甜濃郁的芋頭内餡，吃得到綿密芋泥與芋頭顆粒單點35元，即日起至11月12日（或售完為止）限時供應。

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