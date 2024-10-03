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▲蝦皮門市暫停營業日為「包裹取件期限最後一日」，將提供延長取件期限一天。（圖／蝦皮購物提供）

▲山陀兒颱風即將登陸台灣，通路也設立防颱專區，提醒民眾外出採購前先確認全聯、好市多、家樂福、蝦皮店到店是否有營業異動。（示意圖／記者蕭涵云攝）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）路徑持續往北，預計將在今（3）日登陸，並且為全台帶來可觀降雨，全台22縣市停班停課，各大通路也調整營業時間，今（3）日蝦皮店到店門市暫停營業一天，包裹將延長取貨至恢復營業當日，全聯小時達也持續暫停外送服務。《NOWnews今日新聞》不斷更新全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況，搶購防颱物資一文確認颱風天是否有開。今（3）日全台22縣市停班停課，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。若門市暫停營業日為「包裹取件期限最後一日」，將提供延長取件期限一天（至恢復營業日當日），實際取貨期限請依簡訊通知為主。● 一般門市與合作門市：停班停課當日暫停營業。● 智取門市：停班停課當日正常營業，門市將依實際狀況評估人員安全與設備狀況彈性調整營業時間或暫停營業。● 店到家宅配：若當地政府公告停止上班/上課，則該地區之配送員暫停配送。●物流取貨：選擇黑貓、宅配通、嘉里快遞、新竹物流：因政府公布颱風假，相關取件及配送可能會有延誤3-5天情況。●客服中心：因應颱風來襲，蝦皮客服中心將暫停服務。若在此期間遇到問題，可先透過幫助中心或智能小幫手-蝦事通查詢，或寫信給客服。全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達10/3配合各地停班公告暫停外送服務。好市多全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒會員做好防颱準備，注意行車安全。今（3）日全台門市正常營業；外送「家速配」暫停服務一天。今（3）日大潤發全台皆正常營業，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間，如民眾有購物需求，可先查詢大潤發各分店臉書粉絲專頁，謝謝。今（3）日全台門市正常營業。全台美廉社10/3（四）維持正常營業7:00至24:00，將視風雨情況滾動式調整。IKEA大台北分店 （新莊、新店、內湖、台北城市店）、IKEA 桃園店，早上正常營業，下午如遇颱風增強，會再視情況調整營業時間，再請大家密切關注粉絲團公告！IKEA高雄店、IKEA台中店尚未公告，若要出門前可先密切關注IKEA官方粉絲團公告。