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▲目前NOKE忠泰樂生活、BELLAVITA都宣佈暫10/3停營業一天，台北101、新光三越、SOGO、遠東百貨等皆尚未公告。（圖／NOWnews資料照）

▲今日全台22縣市停班停課，威秀影城將視風雨狀況評估於今（3）日上午公佈是否營業。（圖／威秀影城提供）

颱風天停班停課百貨營業時間大異動！山陀兒颱風雨勢最猛烈的時刻即將來臨，今（3）日嚴防颱風肆虐，全台灣22縣市都宣布停班停課，千萬別因為昨天風平浪靜就小看颱風威力，目前NOKE忠泰樂生活、BELLAVITA都宣佈暫10/3停營業一天，新光三越、SOGO、遠東百貨等皆尚未公告，不過按照往例，各大百貨、影城將陸續在早上8時至9時公告營業異動，《NOWnews》將持續更新全台百貨、電影院營業調整懶人包，讓你一文掌握全台百貨颱風天營業時間。NOKE忠泰樂生活10/3暫停營業一天。BELLAVITA 10/3暫停營業一天。宏匯廣場10/3（四）營業時間調整為12:00開始營業。尚未公告尚未公告：尚未公告尚未公告​​​​​​​尚未公告​​​​​​​尚未公告​​​​​​​尚未公告​​​​​​​尚未公告尚未公告​​​​​​​​​​​​​​尚未公告​​​​​​​尚未公告​​​​​​​​​​​​​​尚未公告​​​​​​​​​​​​​​：尚未公告​​​​​​​​​​​​​​：尚未公告​​​​​​​​​​​​​​：尚未公告​​​​​​​10/3上午公告10/3（四）全台地區均已達停班停課標準，全台威秀影城將視風雨狀況評估於今（3）日上午公佈。暫時關閉10/3網路訂票服務因應山陀兒颱風可能的影響，預防性關閉10/3場次網路訂票服務。10/3場次暫時關閉因受山陀兒颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/3（四）場次暫時關閉，明日營業時間視風雨，於10/3（四）早上9:00公告是否營業。10/3上午10點公告營業狀況將視風雨評估調整，預計於10/3早上10點公告是否營業。