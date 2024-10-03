颱風天停班停課百貨營業時間大異動！山陀兒颱風雨勢最猛烈的時刻即將來臨，今（3）日嚴防颱風肆虐，全台灣22縣市都宣布停班停課，千萬別因為昨天風平浪靜就小看颱風威力，目前NOKE忠泰樂生活、BELLAVITA都宣佈暫10/3停營業一天，新光三越、SOGO、遠東百貨等皆尚未公告，不過按照往例，各大百貨、影城將陸續在早上8時至9時公告營業異動，《NOWnews》將持續更新全台百貨、電影院營業調整懶人包，讓你一文掌握全台百貨颱風天營業時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【10/3全台百貨營業時間異動】

🟡NOKE忠泰樂生活：NOKE忠泰樂生活10/3暫停營業一天。

🟡BELLAVITA：BELLAVITA 10/3暫停營業一天。

🟡宏匯廣場：宏匯廣場10/3（四）營業時間調整為12:00開始營業。

🟡遠東SOGO：尚未公告

🟡新光三越：尚未公告

🟡遠東百貨：尚未公告

🟡Global Mall：尚未公告​​​​​​​

🟡台北101：尚未公告​​​​​​​

▲美籍台裔獨立記者魏貝珊（Clarissa Wei）在CNN撰文指出，就算台灣面臨中國威脅，堪稱「世界最危險的地方」，她仍寧可住在台灣，而非美國。圖為台北101。（圖／NOWnews資料照）
▲目前NOKE忠泰樂生活、BELLAVITA都宣佈暫10/3停營業一天，台北101、新光三越、SOGO、遠東百貨等皆尚未公告。（圖／NOWnews資料照）
🟡京站：尚未公告​​​​​​​

🟡微風百貨：尚未公告​​​​​​​

🟡華泰名品城：尚未公告

🟡新店裕隆城：尚未公告​​​​​​​​​​​​​​

🟡大葉高島屋：尚未公告​​​​​​​

🟡美麗華：尚未公告​​​​​​​​​​​​​​

🟡統一夢時代：尚未公告​​​​​​​​​​​​​​

🟡漢神巨蛋、漢神百貨：尚未公告​​​​​​​​​​​​​​

🟡新光SKMPARK：尚未公告​​​​​​​​​​​​​​

🟡大立百貨：尚未公告​​​​​​​

▲高雄大遠百威秀影城日前完成改裝，提供全新的座椅，也更新了銀幕、整體內裝與地毯等。（圖／威秀影城提供）
▲今日全台22縣市停班停課，威秀影城將視風雨狀況評估於今（3）日上午公佈是否營業。（圖／威秀影城提供）
【電影院營業異動】

📍「威秀影城」颱風天有開嗎？10/3上午公告

10/3（四）全台地區均已達停班停課標準，全台威秀影城將視風雨狀況評估於今（3）日上午公佈。

📍「國賓影城」颱風天有開嗎？暫時關閉10/3網路訂票服務

因應山陀兒颱風可能的影響，預防性關閉10/3場次網路訂票服務。

📍「新光影城」颱風天有開嗎？10/3場次暫時關閉

因受山陀兒颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/3（四）場次暫時關閉，明日營業時間視風雨，於10/3（四）早上9:00公告是否營業。

📍「誠品電影院」颱風天有開嗎？10/3上午10點公告

營業狀況將視風雨評估調整，預計於10/3早上10點公告是否營業。

更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。

防颱泡麵誰最夯？「霸榜王者16元」沒對手：來一客、滿漢大餐都輸

防颱搶購潮！全聯蔬菜又空整櫃　店員揭「補貨時間」：別白跑一趟

今起美式、拿鐵買一送一！7-11寄杯咖啡25元　全家美式10元限3天

全家隱藏優惠來了！濃拿鐵19元「比買1送1便宜」　冰淇淋只要10元

關鍵字