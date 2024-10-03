颱風天停班停課百貨營業時間大異動！山陀兒颱風雨勢最猛烈的時刻即將來臨，今（3）日嚴防颱風肆虐，全台灣22縣市都宣布停班停課，千萬別因為昨天風平浪靜就小看颱風威力，目前NOKE忠泰樂生活、BELLAVITA都宣佈暫10/3停營業一天，新光三越、SOGO、遠東百貨等皆尚未公告，不過按照往例，各大百貨、影城將陸續在早上8時至9時公告營業異動，《NOWnews》將持續更新全台百貨、電影院營業調整懶人包，讓你一文掌握全台百貨颱風天營業時間。
【10/3全台百貨營業時間異動】
🟡NOKE忠泰樂生活：NOKE忠泰樂生活10/3暫停營業一天。
🟡BELLAVITA：BELLAVITA 10/3暫停營業一天。
🟡宏匯廣場：宏匯廣場10/3（四）營業時間調整為12:00開始營業。
🟡遠東SOGO：尚未公告
🟡新光三越：尚未公告
🟡遠東百貨：尚未公告
🟡Global Mall：尚未公告
🟡台北101：尚未公告
🟡京站：尚未公告
🟡微風百貨：尚未公告
🟡華泰名品城：尚未公告
🟡新店裕隆城：尚未公告
🟡大葉高島屋：尚未公告
🟡美麗華：尚未公告
🟡統一夢時代：尚未公告
🟡漢神巨蛋、漢神百貨：尚未公告
🟡新光SKMPARK：尚未公告
🟡大立百貨：尚未公告
【電影院營業異動】
📍「威秀影城」颱風天有開嗎？10/3上午公告
10/3（四）全台地區均已達停班停課標準，全台威秀影城將視風雨狀況評估於今（3）日上午公佈。
📍「國賓影城」颱風天有開嗎？暫時關閉10/3網路訂票服務
因應山陀兒颱風可能的影響，預防性關閉10/3場次網路訂票服務。
📍「新光影城」颱風天有開嗎？10/3場次暫時關閉
因受山陀兒颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/3（四）場次暫時關閉，明日營業時間視風雨，於10/3（四）早上9:00公告是否營業。
📍「誠品電影院」颱風天有開嗎？10/3上午10點公告
營業狀況將視風雨評估調整，預計於10/3早上10點公告是否營業。
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🟡NOKE忠泰樂生活：NOKE忠泰樂生活10/3暫停營業一天。
🟡BELLAVITA：BELLAVITA 10/3暫停營業一天。
🟡宏匯廣場：宏匯廣場10/3（四）營業時間調整為12:00開始營業。
🟡遠東SOGO：尚未公告
🟡新光三越：尚未公告
🟡遠東百貨：尚未公告
🟡Global Mall：尚未公告
🟡台北101：尚未公告
🟡京站：尚未公告
🟡微風百貨：尚未公告
🟡華泰名品城：尚未公告
🟡新店裕隆城：尚未公告
🟡大葉高島屋：尚未公告
🟡美麗華：尚未公告
🟡統一夢時代：尚未公告
🟡漢神巨蛋、漢神百貨：尚未公告
🟡新光SKMPARK：尚未公告
🟡大立百貨：尚未公告
【電影院營業異動】
📍「威秀影城」颱風天有開嗎？10/3上午公告
10/3（四）全台地區均已達停班停課標準，全台威秀影城將視風雨狀況評估於今（3）日上午公佈。
📍「國賓影城」颱風天有開嗎？暫時關閉10/3網路訂票服務
因應山陀兒颱風可能的影響，預防性關閉10/3場次網路訂票服務。
📍「新光影城」颱風天有開嗎？10/3場次暫時關閉
因受山陀兒颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/3（四）場次暫時關閉，明日營業時間視風雨，於10/3（四）早上9:00公告是否營業。
📍「誠品電影院」颱風天有開嗎？10/3上午10點公告
營業狀況將視風雨評估調整，預計於10/3早上10點公告是否營業。
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