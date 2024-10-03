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▲「美國最強炸雞Popeyes」許昌店已確定10/3暫停營業一天。（圖／翻攝自Popeyes FB）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）來襲，北北基桃「全台22縣市」停班停課連兩天，不只兩大平台外送員通通沒上班，連速食餐廳也都「暫停外送」。想吃披薩、炸雞、漢堡的民眾最關心麥當勞有開嗎？《NOWnews今日新聞》持續為大家掌握今（3）日必勝客、肯德基等6大速食颱風營業時間一覽，「美國最強炸雞Popeyes」許昌店已確定1/03暫停營業一天。中央氣象署預估，南部越晚風雨越明顯，北台灣入夜可能也會有明顯雨勢。麥當勞回覆：「麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒」。必勝客官網已標註：「受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，如地方縣市政府宣布停止上班時，必勝客該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，造成不便，敬請見諒」。業者也提醒：「政府公佈停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」記者實際測試必勝客官網，輸入預訂外帶取餐店點後，北北基桃「全台22縣市」停班停課進入連兩天，漢堡王官網已放上10/3營業時間調整公告：「因為山陀兒颱風影響，為確保顧客及員工的安全，考量風雨可能對不同地區及時段產生影響，建議消費者出發前查閱商場官網或於漢堡王官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認實際營業情況，避免造成不便。我們對因此可能造成的任何不便深感抱歉，敬請見諒。貼心提醒：全台目前仍有風雨，請民眾外出時注意安全」。肯德基已在粉專上宣告：「因受颱風襲台，如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市餐廳將暫停外送服務～僅保留外帶/車道/內用/網路預訂快取服務。停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況調整營業狀況」。還說肯德基爺爺謝謝大家的體諒，也請民眾盡量待在家裡，不要出門，安全第一。摩斯漢堡官網已公告：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」Popeyes炸雞許昌店已在粉專發出營業時間公告：「山陀兒颱風來襲，Popeyes 許昌店10/3暫停營業一天。平安度過颱風天後，再來享受Popeyes靈魂美味餐點」。山陀兒颱風遲遲不登入台灣、一直卡在家門口，雖然強度越來越弱，仍須注意南部嚴防14級以上妖風，隨颱風北上，降雨區域也會慢慢往北移。各地風雨情況不同，建議民眾出門前一定要掌握速食餐廳營業情況，不妨致電確認後再出門，以免冒著惡劣天氣還白跑一趟，並一定要注意自身安全。