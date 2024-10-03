山陀兒颱風路徑緩慢，讓全台10/3停班停課再一次，已經是連續兩天，10/4會不會連3天停班課，應該晚間才會有答案，但颱風來襲期間，大型醫院中心、區域醫院門診有沒有開《NOWnews今日新聞》整理全台大型醫院的網址，民眾可以直接點擊連結查詢所需要的醫療服務是否有因颱風而異動，同時也能直接進到網站更改網路掛號。
大型醫院颱風天的狀況大多為門診、檢查、健檢、復健治療等暫停，如果有社區長照或是居家長照服務也都會暫停。住院、血液透析、急診則維持正常服務。北醫附醫開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。
👉6都直轄市
🟡台北
📍台北慈濟醫院（連結請點）
門診暫停服務，住院、血液透析、急診正常服務。
📍台大醫院（連結請點）
包括總院、兒童醫院，急診及住院服務照常，健檢暫停，各項門診檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務
📍台北榮民總醫院（連結請點）
門診停診，開設颱風特別門診；各項檢查驗暫停，住院及急診服務照常運作。
📍台北馬偕紀念醫院（連結請點）
開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。
📍台北醫學大學附設醫院（連結請點）
門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。
📍三軍總醫院（連結請點）
內湖院區開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務；汀州院區全面停診，如有就診疑義請撥打（02）87923311詢問。
📍新光吳火獅紀念醫院（連結請點）
門診停診、急診及住院照常服務。門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。
📍台北市立萬芳醫院（連結請點）
門診、復健治療、健檢、檢驗、檢查全日暫停。門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生與緊急醫療業務仍正常服務。
📍台北長庚醫院（連結請點）
門診(含門診手術)與檢查均暫停服務
📍衛生福利部台北醫院（連結請點）
上午開診：內科2診、外科2診；急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。
📍振興醫院（連結請點）
🟡新北市
📍亞東醫院（連結請點）
全日正常開診 ，檢查及治療等服務正常進行。
📍新北市土城醫院（連結請點）
開設天災特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務
📍新北市立聯合醫院（連結請點）
📍恩主公醫院（連結請點）
📍新泰綜合醫院（連結請點）
🟡桃園
📍林口長庚紀念醫院（連結請點）
除颱風特別門診外，其他門診(含門診手術)與檢驗均暫停，急診及住院服務仍照常。
📍壢新醫院（連結請點）
📍敏盛綜合醫院（連結請點）
📍中壢天晟醫院（連結請點）
🟡台中
📍台中榮民總醫院（連結請點）
📍中國醫藥大學附設醫院（連結請點）
📍臺中慈濟醫院（連結請點）
📍臺中市立豐原醫院（連結請點）
📍澄清醫院（連結請點）
📍童綜合醫院（連結請點）
📍林新醫院（連結請點）
🟡高雄市
📍高雄長庚紀念醫院（連結請點）
📍國軍高雄總醫院（連結請點）
📍阮綜合醫院（連結請點）
📍高雄市立大同醫院（連結請點）
📍高雄醫學大學附設中和紀念醫院（連結請點）
📍義大醫療體系（連結請點）
📍高雄榮民總醫院（連結請點）
🟡台南市
📍成大醫院（連結請點）
📍奇美醫療體系（連結請點）
📍安南醫院（連結請點）
👉16縣市
🟡基隆
📍基隆長庚紀念醫院（連結請點）
📍基隆醫院（連結請點）
🟡新竹市、新竹縣
📍國泰綜合醫院新竹分院（連結請點）
📍新竹馬偕紀念醫院（連結請點）
📍新竹台大分院（連結請點）
📍東元綜合醫院（連結請點）
🟡苗栗
📍苗栗醫院（連結請點）
📍苗栗基督教醫院（連結請點）
🟡彰化縣
📍彰化基督教醫院（連結請點）
📍彰化縣立醫院（連結請點）
🟡南投縣
📍南投醫院（連結請點）
📍南投基督教醫院（連結請點）
🟡雲林
📍雲林醫院（連結請點）
📍雲林基督教醫院（連結請點）
🟡嘉義縣
📍台中榮民總醫院嘉義分院（連結請點）
📍長庚醫院（連結請點）
🟡嘉義市
📍嘉義市立醫院（連結請點）
📍嘉義長庚醫院（連結請點）
🟡屏東縣
📍東港安泰醫院（連結請點）
🟡宜蘭縣
📍宜蘭醫院（連結請點）
📍羅東醫院（連結請點）
🟡花蓮縣
📍慈濟醫院（連結請點）
🟡台東縣
📍台東馬偕紀念醫院（連結請點）
📍部立台東醫院（連結請點）
🟡澎湖縣
📍澎湖醫院（連結請點）
🟡金門縣
📍金門醫院（連結請點）
🟡連江縣
📍連江醫院（連結請點）
🟡10月3日全台停班停課，颱風天營業資訊一覽：
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👉6都直轄市
🟡台北
📍台北慈濟醫院（連結請點）
門診暫停服務，住院、血液透析、急診正常服務。
📍台大醫院（連結請點）
包括總院、兒童醫院，急診及住院服務照常，健檢暫停，各項門診檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務
📍台北榮民總醫院（連結請點）
門診停診，開設颱風特別門診；各項檢查驗暫停，住院及急診服務照常運作。
📍台北馬偕紀念醫院（連結請點）
開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。
📍台北醫學大學附設醫院（連結請點）
門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。
📍三軍總醫院（連結請點）
內湖院區開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務；汀州院區全面停診，如有就診疑義請撥打（02）87923311詢問。
📍新光吳火獅紀念醫院（連結請點）
門診停診、急診及住院照常服務。門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。
📍台北市立萬芳醫院（連結請點）
門診、復健治療、健檢、檢驗、檢查全日暫停。門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生與緊急醫療業務仍正常服務。
📍台北長庚醫院（連結請點）
門診(含門診手術)與檢查均暫停服務
📍衛生福利部台北醫院（連結請點）
上午開診：內科2診、外科2診；急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。
📍振興醫院（連結請點）
🟡新北市
📍亞東醫院（連結請點）
全日正常開診 ，檢查及治療等服務正常進行。
📍新北市土城醫院（連結請點）
開設天災特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務
📍新北市立聯合醫院（連結請點）
📍恩主公醫院（連結請點）
📍新泰綜合醫院（連結請點）
🟡桃園
📍林口長庚紀念醫院（連結請點）
除颱風特別門診外，其他門診(含門診手術)與檢驗均暫停，急診及住院服務仍照常。
📍壢新醫院（連結請點）
📍敏盛綜合醫院（連結請點）
📍中壢天晟醫院（連結請點）
🟡台中
📍台中榮民總醫院（連結請點）
📍中國醫藥大學附設醫院（連結請點）
📍臺中慈濟醫院（連結請點）
📍臺中市立豐原醫院（連結請點）
📍澄清醫院（連結請點）
📍童綜合醫院（連結請點）
📍林新醫院（連結請點）
🟡高雄市
📍高雄長庚紀念醫院（連結請點）
📍國軍高雄總醫院（連結請點）
📍阮綜合醫院（連結請點）
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📍義大醫療體系（連結請點）
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🟡基隆
📍基隆長庚紀念醫院（連結請點）
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🟡新竹市、新竹縣
📍國泰綜合醫院新竹分院（連結請點）
📍新竹馬偕紀念醫院（連結請點）
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📍東元綜合醫院（連結請點）
🟡苗栗
📍苗栗醫院（連結請點）
📍苗栗基督教醫院（連結請點）
🟡彰化縣
📍彰化基督教醫院（連結請點）
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🟡南投縣
📍南投醫院（連結請點）
📍南投基督教醫院（連結請點）
🟡雲林
📍雲林醫院（連結請點）
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🟡嘉義縣
📍台中榮民總醫院嘉義分院（連結請點）
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🟡嘉義市
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📍台東馬偕紀念醫院（連結請點）
📍部立台東醫院（連結請點）
🟡澎湖縣
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🟡金門縣
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🟡連江縣
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🟡10月3日全台停班停課，颱風天營業資訊一覽：
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