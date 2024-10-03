我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞東醫院今（3）日整天正常開診 ，同時檢查及治療等服務正常進行。（圖／記者許若茵攝）

▲長庚醫院除了颱風特別門診之外，其他門診皆暫停服務。（圖／翻攝自網路）

▲屏東東港安泰醫院今（3）日發生火警，提醒民眾避免前往。（圖／翻攝畫面）

山陀兒颱風路徑緩慢，讓全台10/3停班停課再一次，已經是連續兩天，10/4會不會連3天停班課，應該晚間才會有答案，但颱風來襲期間，大型醫院中心、區域醫院門診有沒有開《NOWnews今日新聞》整理全台大型醫院的網址，民眾可以直接點擊連結查詢所需要的醫療服務是否有因颱風而異動，同時也能直接進到網站更改網路掛號。大型醫院颱風天的狀況大多為門診、檢查、健檢、復健治療等暫停，如果有社區長照或是居家長照服務也都會暫停。住院、血液透析、急診則維持正常服務。北醫附醫開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。👉6都直轄市🟡台北門診暫停服務，住院、血液透析、急診正常服務。包括總院、兒童醫院，急診及住院服務照常，健檢暫停，各項門診檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務門診停診，開設颱風特別門診；各項檢查驗暫停，住院及急診服務照常運作。開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。內湖院區開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務；汀州院區全面停診，如有就診疑義請撥打（02）87923311詢問。門診停診、急診及住院照常服務。門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。門診、復健治療、健檢、檢驗、檢查全日暫停。門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生與緊急醫療業務仍正常服務。門診(含門診手術)與檢查均暫停服務上午開診：內科2診、外科2診；急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。🟡新北市全日正常開診 ，檢查及治療等服務正常進行。開設天災特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務🟡桃園除颱風特別門診外，其他門診(含門診手術)與檢驗均暫停，急診及住院服務仍照常。🟡台中🟡高雄市🟡台南市👉16縣市🟡基隆🟡新竹市、新竹縣🟡苗栗🟡彰化縣🟡南投縣🟡雲林🟡嘉義縣🟡嘉義市🟡屏東縣🟡宜蘭縣🟡花蓮縣🟡台東縣🟡澎湖縣🟡金門縣🟡連江縣