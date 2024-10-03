山陀兒颱風路徑緩慢，讓全台10/3停班停課再一次，已經是連續兩天，10/4會不會連3天停班課，應該晚間才會有答案，但颱風來襲期間，大型醫院中心、區域醫院門診有沒有開《NOWnews今日新聞》整理全台大型醫院的網址，民眾可以直接點擊連結查詢所需要的醫療服務是否有因颱風而異動，同時也能直接進到網站更改網路掛號。

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▲（圖／記者許若茵攝）
▲亞東醫院今（3）日整天正常開診 ，同時檢查及治療等服務正常進行。（圖／記者許若茵攝）
大型醫院颱風天的狀況大多為門診、檢查、健檢、復健治療等暫停，如果有社區長照或是居家長照服務也都會暫停。住院、血液透析、急診則維持正常服務。北醫附醫開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。

👉6都直轄市

🟡台北

📍台北慈濟醫院（連結請點）

門診暫停服務，住院、血液透析、急診正常服務。

📍台大醫院（連結請點）

包括總院、兒童醫院，急診及住院服務照常，健檢暫停，各項門診檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務

📍台北榮民總醫院（連結請點）

門診停診，開設颱風特別門診；各項檢查驗暫停，住院及急診服務照常運作。

📍台北馬偕紀念醫院（連結請點）

開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。

📍台北醫學大學附設醫院（連結請點）

門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。

📍三軍總醫院（連結請點

內湖院區開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務；汀州院區全面停診，如有就診疑義請撥打（02）87923311詢問。

📍新光吳火獅紀念醫院（連結請點）

門診停診、急診及住院照常服務。門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

📍台北市立萬芳醫院（連結請點）

門診、復健治療、健檢、檢驗、檢查全日暫停。門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生與緊急醫療業務仍正常服務。

📍台北長庚醫院（連結請點）

門診(含門診手術)與檢查均暫停服務

📍衛生福利部台北醫院（連結請點）
上午開診：內科2診、外科2診；急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。

📍振興醫院（連結請點）

🟡新北市

📍亞東醫院（連結請點）

全日正常開診 ，檢查及治療等服務正常進行。

📍新北市土城醫院（連結請點）
開設天災特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務

📍新北市立聯合醫院（連結請點）

📍恩主公醫院（連結請點）

📍新泰綜合醫院（連結請點）
 

針對院內產科醫師被爆料赴陸演講未請假，導致人不在台灣卻仍有開刀記錄的情況，長庚醫院17日公布調查結果，證實該醫師確實有4天未依規定請假的情形。（圖／翻攝自網路）
▲長庚醫院除了颱風特別門診之外，其他門診皆暫停服務。（圖／翻攝自網路）
🟡桃園

📍林口長庚紀念醫院（連結請點）

除颱風特別門診外，其他門診(含門診手術)與檢驗均暫停，急診及住院服務仍照常。

📍壢新醫院（連結請點）

📍敏盛綜合醫院（連結請點）

📍中壢天晟醫院（連結請點）
 

🟡台中

📍台中榮民總醫院（連結請點）

📍中國醫藥大學附設醫院（連結請點）

📍臺中慈濟醫院（連結請點）

📍臺中市立豐原醫院（連結請點）

📍澄清醫院（連結請點）

📍童綜合醫院（連結請點）

📍林新醫院（連結請點）
 

🟡高雄市

📍高雄長庚紀念醫院（連結請點）

📍國軍高雄總醫院（連結請點）

📍阮綜合醫院（連結請點）

📍高雄市立大同醫院（連結請點）

📍高雄醫學大學附設中和紀念醫院（連結請點）

📍義大醫療體系（連結請點）

📍高雄榮民總醫院（連結請點）
 

 🟡台南市

📍成大醫院（連結請點）

📍奇美醫療體系（連結請點）

📍安南醫院（連結請點）

👉16縣市

🟡基隆

📍基隆長庚紀念醫院（連結請點）

📍基隆醫院（連結請點）
 

🟡新竹市、新竹縣
📍國泰綜合醫院新竹分院（連結請點）
📍新竹馬偕紀念醫院（連結請點）
📍新竹台大分院（連結請點）
📍東元綜合醫院（連結請點）
 

🟡苗栗

📍苗栗醫院（連結請點）
📍苗栗基督教醫院（連結請點）


🟡彰化縣

📍彰化基督教醫院（連結請點）

📍彰化縣立醫院（連結請點）
 

🟡南投縣

📍南投醫院（連結請點）
📍南投基督教醫院（連結請點）

🟡雲林
📍雲林醫院（連結請點）

📍雲林基督教醫院（連結請點）

🟡嘉義縣

📍台中榮民總醫院嘉義分院（連結請點）
📍長庚醫院（連結請點）

🟡嘉義市

📍嘉義市立醫院（連結請點）

📍嘉義長庚醫院（連結請點）

🟡屏東縣

📍東港安泰醫院（連結請點）

🟡宜蘭縣

📍宜蘭醫院（連結請點）

📍羅東醫院（連結請點）

🟡花蓮縣

📍慈濟醫院（連結請點）
 

🟡台東縣

📍台東馬偕紀念醫院（連結請點）
 

📍部立台東醫院（連結請點）

🟡澎湖縣

📍澎湖醫院（連結請點）

🟡金門縣

📍金門醫院（連結請點）

🟡連江縣

📍連江醫院（連結請點）

▲屏東東港泰安醫院火警。（圖／翻攝畫面）
▲屏東東港安泰醫院今（3）日發生火警，提醒民眾避免前往。（圖／翻攝畫面）
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