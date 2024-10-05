吃火鍋、逛全聯發票對中1000萬，幸運兒就是你嗎？財政部公布113年7-8月統一發票中獎清冊，1000萬特別獎號碼「38039158」開出17張，桃園有民眾到「築間幸福鍋物」吃火鍋，消費發票對中1000萬。而200萬特獎號碼「08276859」也開出15張，統計32名千萬、百萬富翁中，有10名得主都在台北市，堪稱是「最幸運城市」。
113年7-8月統一發票中獎清冊「1000萬特別獎」顯示，台北有4位幸運兒受到財神爺眷顧，包含花33元在App Store買應用程式、花4元foodpanda外送費、在蝦皮購物買食品200元、繳遠傳698元電話費。
桃園也有4人發票對中1000萬元，包含在自由聯盟超市買99元、OK便利商店買菸品等416元、在7-11買35元麵包、在家樂福買2萬2900元物品。
台北市和桃園市在本次1000萬發票大獎中並列第一。不過，再看「200萬特獎」中獎清單，台北市有6人對中200萬、桃園市只有1人，因此台北市發票對中1000萬及200萬的幸運兒一口氣衝至10人，堪稱本次「最幸運城市」。
事實上，根據財政部統計，從2011年統一發票兌獎新制上路以來，全台灣只有連江縣沒有人中過千萬特別獎，而中獎總人數最多的前5名依序為台北市236張、新北市200張、台中市122張、高雄市113張、桃園市100張。
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桃園也有4人發票對中1000萬元，包含在自由聯盟超市買99元、OK便利商店買菸品等416元、在7-11買35元麵包、在家樂福買2萬2900元物品。
台北市和桃園市在本次1000萬發票大獎中並列第一。不過，再看「200萬特獎」中獎清單，台北市有6人對中200萬、桃園市只有1人，因此台北市發票對中1000萬及200萬的幸運兒一口氣衝至10人，堪稱本次「最幸運城市」。
事實上，根據財政部統計，從2011年統一發票兌獎新制上路以來，全台灣只有連江縣沒有人中過千萬特別獎，而中獎總人數最多的前5名依序為台北市236張、新北市200張、台中市122張、高雄市113張、桃園市100張。