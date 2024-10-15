我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《黑白大廚》第1季冠軍，代號「拿坡里美味黑手黨」的義式料理廚師權聖晙拿下3億韓元獎金。（圖／napolimatfia IG）

南韓人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出後掀起全球熱潮，不僅連續3週登上Netflix非英語類節目排行第一，也連帶讓參賽廚師的餐廳跟著爆紅，為了延續這股氣勢，官方火速在今（15）日宣布將製作第2季，還是由同個製作團隊打造，預計2025年開拍，下半年就會播出，讓觀眾非常期待。《黑白大廚》即將開拍第2季！今日官方透過IG、X等社群平台宣布好消息，表示第2季節目將繼續由南韓製作公司「Studio Slam」的製作人金學民、金恩智和企劃莫恩雪聯手打造，金學民很感謝觀眾的支持，「我們會以更精采的第2季回應大家的期待」，預告第2季會加入更多挑戰，呈現更高水準的廚藝競賽。官方也透露，第2季預計在明年開拍，下半年就可播出，讓粉絲相當期待。Netflix韓國內容總監Yoo Ki-hwan受訪時也表示：「我們很高興宣布《黑白大廚》第2季的製作，這要感謝韓國及全球粉絲的熱烈迴響。」他強調製作這種大型競賽節目並不簡單，「我們為能與這支專業且敬業的團隊所取得的成就感到自豪」，期待很快就能跟大家分享新作品。而《黑白大廚》第1季能如此成功，除了要歸功於吸睛的賽制，更得益於參賽來賓的話題度。製作團隊找來20位名廚擔任「白湯匙」，和80位熱門餐廳廚師擔任「黑湯匙」，兩種階級廚師透過不斷比賽晉級，最終冠軍可抱回3億韓元（約新台幣709萬元）的獎金。播出後各個大廚經營的大廚都跟著爆紅，擔任評審的米其林三星主廚安成宰更重新把因為財務問題關閉的餐廳Mosu開回來，可見熱度不同凡響。※《黑白大廚》選手相關報導：