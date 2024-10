我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛德華李(右)調皮地將曹世鎬(中)眼睛遮住,模仿《黑白大廚》中的經典場面。(圖/유 퀴즈 온 더 튜브YouTube)

Netflix人氣料理實境秀《黑白大廚:料理階段大戰》找來100位廚師競賽,透過多樣化的賽制,讓觀眾看得津津有味。其中名廚愛德華李最近在《劉QUIZ ON THE BLOCK》中表示,因為最後一個選拔項目,導致他到現在都不敢吃豆腐。《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新一集邀請到「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以及愛德華李出演,節目預告中,愛德華李公開節目祕辛,聊到最後一關的「無限地獄料理」需要不斷做出以豆腐為主的料理,導致他產生後遺症,並用不流利的韓文表示:「到現在都不敢吃豆腐!」主持人之一的曹世鎬當天還模仿評審安成宰經典「紫色西裝」穿搭,還問兩位廚師:「看到這套衣服會不會不舒服?」兩人煮完菜之後,愛德華李還逗趣的拿毛巾遮住曹世鎬的眼睛,復刻實境秀中的經典名場面。另外,愛德華李也在節目中意外發現自己與劉在錫都是1972年生,兩人生肖都屬老鼠,意外發現共同點也讓愛德華李開玩笑表示要一起開一間「屬鼠餐廳」。而權聖晙則是在節目中大方公開獎金韓幣3億(約新台幣720萬元)的用途,至於如何運用高額獎金,待節目正式播出才知道。