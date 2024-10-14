我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛德華李（右）調皮地將曹世鎬（中）眼睛遮住，模仿《黑白大廚》中的經典場面。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브YouTube）

Netflix人氣料理實境秀《黑白大廚：料理階段大戰》找來100位廚師競賽，透過多樣化的賽制，讓觀眾看得津津有味。其中名廚愛德華李最近在《劉QUIZ ON THE BLOCK》中表示，因為最後一個選拔項目，導致他到現在都不敢吃豆腐。《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新一集邀請到「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以及愛德華李出演，節目預告中，愛德華李公開節目祕辛，聊到最後一關的「無限地獄料理」需要不斷做出以豆腐為主的料理，導致他產生後遺症，並用不流利的韓文表示：「到現在都不敢吃豆腐！」主持人之一的曹世鎬當天還模仿評審安成宰經典「紫色西裝」穿搭，還問兩位廚師：「看到這套衣服會不會不舒服？」兩人煮完菜之後，愛德華李還逗趣的拿毛巾遮住曹世鎬的眼睛，復刻實境秀中的經典名場面。另外，愛德華李也在節目中意外發現自己與劉在錫都是1972年生，兩人生肖都屬老鼠，意外發現共同點也讓愛德華李開玩笑表示要一起開一間「屬鼠餐廳」。而權聖晙則是在節目中大方公開獎金韓幣3億（約新台幣720萬元）的用途，至於如何運用高額獎金，待節目正式播出才知道。