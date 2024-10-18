臺北市客家文化主題公園自成立以來，致力於都會一隅打造出親子共遊的客語友善環境，近年利用公園地景融合藝術表演製作跨界展演，以客家音樂戲劇中心為核心邀請不同類型的藝文團隊圍繞劇場、藝文沙龍及多功能教室辦理多種不限年齡層的展演、講座及各類型工作坊。展演內容多為客華雙語呈現，讓所有參與民眾能在輕鬆易理解且充滿創意的氛圍中體驗客家文化，除了欣賞表演，也可以體驗近期台北市客家文化基金會推動以客家文化倡議SDGs永續發展目標辦理的市集、食農教育活動、餐桌文化小旅行套裝行程及親子手作等豐富多元的活動。
客家音樂戲劇中心二樓劇場近年以「客家藝展平臺」為主軸與不同展演團隊合作並利用劇場的嶄新面貌打造客家音樂戲劇中心年度旗艦製作。今年客家藝展平臺攜手「僻室」於10月31日至11月2日舉行年度製作《水梨》的演出。此次演出由客家後生劇作家「陳弘洋」負責編寫劇本，融合當代劇場表演藝術與客家文化，著墨出獨一無二的「都會客家」文本，同時也邀請客家金曲歌后「吉那」挑戰首次全本舞台劇演出。《水梨》已於OPENTIX平台開放售票，邀請民眾親身體驗客家藝文表演的魅力。
臺北市客家文化主題公園最大的場地優勢除了有廣闊的綠地之外，在園區內設有風雨棚架可辦理戶外活動，是臺北市區少有晴雨皆宜的戶外場地。臺北市客家文化基金會於10月12日下午辦理的「野孩子泡泡音樂節」，在客家文化主題公園開唱，集結多位知名藝人為現場觀眾帶來精彩熱鬧的客家音樂饗宴。其中包括客語金曲歌王羅文裕、旺福樂團、柳丁哥哥、雲朵姐姐、療癒系歌手胖球、新生代搖滾樂團J Hall、前進樂團JOSH以及Matt Fullen等國內外歌手。
位於客家音樂戲劇中心一樓的藝文沙龍，是推展客家音樂戲劇文化重點場地空間。辦理如「周末沙龍」及「孵劇場」等多樣化活動讓市民朋友能夠近距離接觸到客家藝文展演。今年孵劇場邀請「影子劇團」於10月13日與10月19日在音樂戲劇中心藝文沙龍進行客家親子皮影戲演出，將臺灣傳統皮影戲結合客語，於光影互動中展現客家表演藝術多元樣貌，並讓大小朋友享受偶戲世界的樂趣。今年「孵劇場」於10月19日(六)的上午10:30及下午14:00都還有場次，歡迎來體驗。
在漫步園區參加活動之餘，亦能前往客庄生活館的甘家伙房享用道地客家美食或位於客家文化中心的土星咖啡Saturn Landing Turkish Coffee享用咖啡輕食。臺北市客家文化主題園區不僅是市民休閒的好去處，更是體驗客家文化魅力的絕佳場域，邀請大家共同參與客家文化盛宴。
更多活動詳情至台北市客家文化主題公園官網
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臺北市客家文化主題公園最大的場地優勢除了有廣闊的綠地之外，在園區內設有風雨棚架可辦理戶外活動，是臺北市區少有晴雨皆宜的戶外場地。臺北市客家文化基金會於10月12日下午辦理的「野孩子泡泡音樂節」，在客家文化主題公園開唱，集結多位知名藝人為現場觀眾帶來精彩熱鬧的客家音樂饗宴。其中包括客語金曲歌王羅文裕、旺福樂團、柳丁哥哥、雲朵姐姐、療癒系歌手胖球、新生代搖滾樂團J Hall、前進樂團JOSH以及Matt Fullen等國內外歌手。
位於客家音樂戲劇中心一樓的藝文沙龍，是推展客家音樂戲劇文化重點場地空間。辦理如「周末沙龍」及「孵劇場」等多樣化活動讓市民朋友能夠近距離接觸到客家藝文展演。今年孵劇場邀請「影子劇團」於10月13日與10月19日在音樂戲劇中心藝文沙龍進行客家親子皮影戲演出，將臺灣傳統皮影戲結合客語，於光影互動中展現客家表演藝術多元樣貌，並讓大小朋友享受偶戲世界的樂趣。今年「孵劇場」於10月19日(六)的上午10:30及下午14:00都還有場次，歡迎來體驗。
在漫步園區參加活動之餘，亦能前往客庄生活館的甘家伙房享用道地客家美食或位於客家文化中心的土星咖啡Saturn Landing Turkish Coffee享用咖啡輕食。臺北市客家文化主題園區不僅是市民休閒的好去處，更是體驗客家文化魅力的絕佳場域，邀請大家共同參與客家文化盛宴。
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